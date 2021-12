O provozování tržnice má zájem jen jeden uchazeč, možná ji převezme město

O provozování a obnově hojně navštěvované lokality tržnice na pětadvacet let jednala radnice ještě před vypsáním veřejné zakázky se třemi uchazeči. V úterý dopoledne, kdy skončila lhůta pro nabídky, však zůstalo jen jedno jméno.

Radní zatím nechtěli průběh výběrového řízení komentovat. „Do okamžiku, kdy hodnoticí komise doporučí další postup radě, která bude v pondělí, nemůžeme nic zveřejňovat,“ řekl ke koncesnímu řízení majetkoprávní náměstek primátora Matouš Pelikán.

Jediným zájemcem je podle informací MF DNES Richard Benýšek s Olomouckým spolkem okrašlovacím.

„Aby spolek splnil požadavky radnice, vytvořil kvůli podání nabídky společnost Čiperná tržnice, která je plátkyní daně z přidané hodnoty a která má veškerá kladná osvědčení orgánů státní moci,“ uvedl předseda spolku Benýšek. Dodal, že má dohodnuté prodejce a podle svých slov je schopen provoz zahájit okamžitě.

Do úprav plochy zeleninového tržiště je připraven investovat pětadvacet milionů korun a zmiňuje také výstavbu důstojného sociálního zařízení.

Zánik parkoviště

Některé podmínky soutěže ale vnímá jako nesmyslné, nebo nereálné. „Samostatnou kapitolou bude, jak se k úpravě tržnice postaví orgány státní památkové péče i občané Olomouce, neboť město výslovně požaduje zánik velmi oblíbeného parkoviště i likvidaci jakéhokoli prodeje na rohu křižovatky,“ dodal podnikatel.

Vizi, jak s prostorem na okraji centra města naložit, měl i Jaromír Zavřel. Na tržnici chtěl sestavit z kontejnerů stavby sloužící jako zázemí pro umělecké produkce.

Nakonec se ale do výběru nepřihlásil. Mimo jiné mu vadilo, že část prostoru by měla připadnout majiteli historické budovy tržnice stojící na okraji místa pro trhy. Ten se o pronájem v minulost také zajímal, dalších fází výběru už se ale neúčastnil.

Trvalá proměna?

Zavřel zmínil i nájemné 22 milionů korun za dobu trvání, které podle něj nezaručuje ekonomickou udržitelnost. Provozovatel by se měl navíc postarat o archeologický průzkum a další náklady.

„Ve všeobecné rovině jste pod sankcemi přenesli na koncesionáře celou řadu povinností a režijních nákladů, jako je péče o zeleň, úklid plochy, odstranění stávajících ploch, veřejné WC a další, což jsou neadekvátní povinnosti s ohledem na finanční příjem versus občanský přínos lokality,“ napsal Zavřel vedení města.

Po prostudování podmínek přihlášku nepodal ani dosavadní nájemce, tedy společnost Tržnice Hopa spojená s Richardem Morávkem, který stojí například za nedalekou nákupní Galerií Šantovka.

„Bohužel jsme nenašli cestu, jak se řízení zúčastnit s nabídkou, která by nám umožnila realizovat v území záměr v souladu s naší vizí a v podobě, která by dávala ekonomický smysl, tedy splňovala podmínku ekonomické rentability a udržitelnosti,“ vysvětlil mluvčí společnosti Petr Hlávka.

Knihovna, filharmonie, sál

Pro případ, že by Benýškovi tržnice nepřipadla, má město připravený scénář, kdy bude trhy provozovat s pomocí své akciové společnosti Výstaviště Flora Olomouc. „Museli bychom vyčlenit zhruba patnáct milionů korun na úpravu povrchů,“ uvedl na jaře náměstek Pelikán.

Hledání dočasného provozovatele připomenulo i letitou otázku, zda území neproměnit natrvalo. A to včetně bývalého autobusového nádraží na druhé straně třídy Svobody. V posledních letech se objevily nápady, které sem umisťovaly třeba knihovnu, filharmonii nebo víceúčelový sál.

Na posledním zastupitelstvu padla zmínka o možné budoucí architektonické soutěži, avšak i to, že zatím chybí jasné zadání, co by zde mělo stát. „Odmítám, dokud tady budu sedět, bavit se o využitelnosti komerčního sektoru, tedy zcizit ho pro jiné než veřejné účely, a to nemusí být magistrát, ale i kulturní instituce,“ uvedl primátor Miroslav Žbánek.

Ve 30. letech vznikly plány od architekta Klaudia Madlmayra na novostavbu olomoucké radnice. Soubor novostaveb měl završit velkoměstskou třídu Svobody.