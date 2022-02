Provoz olomoucké tržnice převzalo výstaviště, trhy mají pokračovat dál

„Chceme určitě navázat na to, co tady probíhalo dlouhodobě, to znamená hlavně trhy zhruba od konce března nebo dubna přibližně do konce října, a plynule navázat hlavními trhovými dny středa a sobota,“ informoval majetkoprávní náměstek primátora Matouš Pelikán.

Území, kde prodejci pravidelně nabízejí převážně ovoce a zeleninu, měla mnoho let pronajaté společnost Tržnice Hopa olomouckého podnikatele Richarda Morávka. Ta však předloni podala výpověď a teď jí končí smlouva.

Radnice minulý týden rozhodla, že výstavišti na tržnici pro letošní rok poskytne 1,7 milionu korun.

„Je to na činnost, kterou by město chtělo zajistit. I kvůli covidu Flora těžko odhaduje příjmy, zatím přišli s tím, kolik je odhad nákladů na správu a provoz. Jak se s územím sžijí, plánujeme na srpen nějaké větší vyhodnocení, abychom mohli naplánovat investici třeba na příští rok,“ doplnil náměstek.

Spolupráce s výstavištěm má podle něj přinést také naplňování územní studie, která při výběrovém řízení stanovovala možnosti využití území. Jde mimo jiné o lepší propojení okolních parků nebo kvalitnější povrchy. Pelikán zmínil také možnou květinovou výzdobu. Uvažuje se o ní například v uvolněném prostoru po rychlém občerstvení.

Hledání nového provozovatele ze soukromé sféry ukončila radnice v prosinci poté, co se přihlásil jediný zájemce, jenž však podle úřadu nesplnil formální podmínky. Účastníkem byla společnost Čiperná tržnice Richarda Benýška a Olomouckého spolku okrašlovacího, kde je předsedou. Benýšek se následně vzdal práva podat námitky.

„Činím tak z důvodu, že mi záleží na bohulibé činnosti venkovní plochy tržnice a nehodlám prodlužovat čas, který potřebuje zadavatel na splnění podmínek přípravy plochy, jak vyžadoval po uchazečích, a to z důvodu včasného zahájení trhové sezony v roce 2022,“ uvedl v prohlášení.