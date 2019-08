Policie dopadla zloděje, kteří vzali útokem drogerii v supermarketu

Trojice mladíků společně s mladou ženou doprovázenou malým dítětem vyrazila do supermarketu ve Šternberku 7. července před devátou večer. Jak se ukázalo, šlo jim o to, naplnit si co nejrychleji batohy a tašky co největším množstvím zboží. Nakonec ho bylo celkem za 36 tisíc korun. Poté se jim podařilo z obchodu zmizet.

Policisté po skupince dlouho pátrali marně, minulý týden ve čtvrtek proto požádali o pomoc i veřejnost a současně zveřejnili záznam z bezpečnostní kamery. Záhy se dostali zlodějům na stopu.

„Na základě uveřejněné výzvy a sdílení na sociálních sítích jsme získali od občanů řadu informací a poznatků, které vedly ke ztotožnění osob. Jedná se o tři mladistvé muže a dospělou ženu z Olomoucka. V současné době probíhají další úkony trestního řízení,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Irena Urbánková.