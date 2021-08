Armáda začala přebírat terénní toyoty, nahradí i sovětské veterány UAZ

Hiluxy mají nahradit doposud používané desítky let staré sovětské vozy UAZ a rovněž také už dosluhující vozy Land Rover Defender. Sloužit budou vojákům i ministerstvu obrany.

„V těchto vozech získáme v praxi prověřeného pracanta a navíc za dobrou cenu. Tento týden jich ze Štěpánova k jednotkám odjede prvních šest desítek a do konce roku jich bude pět set,“ řekl ve Štěpánově ministr obrany Lubomír Metnar.

Jeho rezort minulý rok vyhlásil soutěž a v listopadu pak podepsal smlouvu, podle které dostane armáda do roku 2024 přes 1 200 terénních toyot.

Vojáci auta čtyři týdny testovali. „Jezdili jsme na terénech Libavé i v Jaroměři a vůz zvládl opravdu všechno, co jsme po něm chtěli. Až jsme byli překvapení. Kromě terénu jsme jezdili po silnicích, dálnicích, okresních i polních cestách a nebyl problém,“ zhodnotil armádní řidič Petr Lux.

„Co se týče jízdních vlastností, výbavy a komfortu, je to zcela jinde než UAZ, byť jeho terénní schopnosti byly velice dobré a málokteré auto ho dokáže překonat. Nejzásadnější rozdíl je v bezpečnostní výbavě a pohodlí řidiče. Základní věc je zvýšený podvozek, náhon čtyři krát čtyři a uzávěrky diferenciálu, což jsou věci, které nám pomůžou na silnici i v terénu,“ dodal.

„Čtyřicet let staré UAZy určitě nesplňují definici dobře vybavené moderní armády 21. století. Je však třeba říci, že odvedly kus dobré práce. Dnes ale patří do muzea nebo do garáží fanoušků vojenské historie. Na hranu životnosti se nám dostávají rovněž vozidla Land Rover, takže i ty musíme vyměnit, protože jejich výroba skončila,“ shrnul ministr Metnar.