U Králického Sněžníku vypustili další tetřívky, hrozí jim vyhynutí

„Reintrodukční programy jsou v době, kdy dochází k neustálému poklesu početních stavů populací tetřevovitých ptáků na našem území, nezbytnou metodou, jak tento neuspokojivý trend zastavit,“ sdělil František Havránek z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Projekt finančně podporuje ministerstvo zemědělství. Společnost Úsovsko ho zahájila v roce 2017 a od té doby vypustila do přírody v oblasti masivu Králického Sněžníku už desítky ptáků. Je to jediná lokalita na Moravě, kde se dnes tento mimořádně vzácný opeřenec vyskytuje.

„Snažíme se navrátit tetřívka obecného do oblasti, kde do osmdesátých let minulého století žil, a jak potvrzuje studie Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, má tam stále vhodné přírodní podmínky,“ vysvětlil ředitel Úsovska Jiří Milek.

Havránek z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti doplnil, že bez aktivní podpory by tu tito ptáci vyhynuli.

„Vrátit do přírody je můžeme jen tak, že jim připravíme vhodné podmínky, biotopy, které v důsledku užívání krajiny zmizely,“ upozornil.

Tetřívek býval podle myslivců ozdobou naší krajiny. Černý kohout upoutá nápadnými, krvavě červenými skvrnami nad očima a ocasem, který v toku rozevírá do širokého vějíře. Naproti tomu nenápadné hnědé zbarvení samičce pomáhá zajistit pokračování rodu. Dnes je možné vidět tetřívka v horách jen zcela výjimečně.