Husserlův pomník nebude, rozhodli po primátorově kritice prostějovští radní

Do soutěže vypsané městem v polovině července se do uzávěrky v půlce září přihlásilo deset návrhů, z nichž vybírala komise složená ze tří náměstků primátora a dále odborníků včetně předního českého sochaře Kurta Gebauera či docenta Jiřího Novotného.

Vítězem nakonec zvolila dílo Brýle s očima E. Husserla od Diany Winklerové. Přestože však pro něj hlasovali i někteří radní, nakonec se na náměstí neobjeví na základě jednomyslného zamítavého rozhodnutí rady města.

„Žádný z předložených návrhů se v tuto chvíli nebude realizovat a ani žádný jiný,“ komentoval to primátor na jednání zastupitelstva a připomněl, že město jako vyhlašovatel soutěže si právo k tomuto kroku v podmínkách předem vyhradilo.

Jura se už v říjnu do komise ostře opřel, když prohlásil, že kdyby byl jejímu jednání přítomen, rozpustil by ji. Také kritizoval výběr nejlepších děl slovy, že je v radě města většinou vůbec nepochopili a nedobrali se, co mají se světoznámým filozofem společného.

Pět odborných členů komise se poté ve společném prohlášení proti jeho výrokům důrazně ohradilo. Současně vyslovili podezření, že zakázka za 2,5 milionu byla připravená pro předem vybraného uchazeče, který však ve výběrovém řízení propadl, a primátor si tak chystá obhajobu pro zrušení soutěže. Nasvědčovaly tomu podle nich některé nestandardní zadávací podmínky, jako byl třeba krátký termín na předložení návrhu i výrobu díla.

Jura i další radní jejich tvrzení důrazně odmítli a primátor kontroval tím, že se někteří členové komise podle něj chovali arogantně. Náměstkyně Alena Rašková pak termín v březnu 2020, do kterého měl být pomník hotov, zdůvodnila tím, že se v dubnu ve městě koná mezinárodní konference fenomenologů.