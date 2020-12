Hasiči v Prostějově chtějí novou stanici, stát by mohla do pěti let

Profesionální hasiči v Prostějově by se mohli do pěti let dočkat nové stanice postavené na zelené louce. Do současného sídla totiž mají problém zaparkovat moderní techniku a nevyhovuje jim ani výjezd na frekventovaný okruh.