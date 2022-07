Dokončení poslední části D1 u Přerova v roce 2025 zůstává podle ŘSD ve hře

Důležité dálniční stavby v kraji D1 Říkovice – Přerov

délka: 10,1 km

zahájení stavby: 2022

uvedení do provozu: 2025

předpokládané náklady (bez DPH): 6,75 miliardy korun D55 Olomouc – Kokory

délka: 7,6 km

zahájení stavby: 2023

uvedení do provozu: 2026

předpokládané náklady (bez DPH): 2,41 miliardy korun D55 Kokory – Přerov

délka: 5,9 km

zahájení stavby: 2025

uvedení do provozu: 2028

předpokládané náklady (bez DPH): 1,66 miliardy korun D35 Křelov – Slavonín

délka: 3,1 km

zahájení stavby: 2024

uvedení do provozu: 2026

předpokládané náklady (bez DPH): 1 miliarda korun (zdroj: ŘSD)