Nový Podnikatel roku se hledá i v Olomouckém kraji. Pošlete tip

Oldřich Svoboda se přitom do vlastního podnikání pustil netradičně až po odchodu do důchodu, po desítkách let strávených ve vrcholových manažerských pozicích v nadnárodních společnostech.



Dnes jeho firma zaměstnává na 800 lidí a dodává předním evropským průmyslovým podnikům a výrobcům automobilů.

„Vítězství si nesmírně cením. Prokázalo, že se vyplatí jít tvrdě za svým předsevzetím. V mém případě se potvrdilo Zátopkovo ‚Když nemůžeš, tak přidej‘. I když jsi v důchodu, můžeš začít podnikat a něco dokázat,“ říká Svoboda.

Podle Magdaleny Souček, vedoucí partnerky EY v České republice, je příběh Oldřicha Svobody výjimečný právě tím, že si místo odpočinku založil vlastní firmu, která se během necelých deseti let stala špičkou ve svém oboru.



„I v letošním roce bych ráda vyzvala veřejnost, aby se zapojila a prostřednictvím webu podnikatelroku.cz nominovala úspěšné podnikatelské osobnosti ze svého okolí, které inspirují a mění svět k lepšímu.“ dodává Souček.

Uzávěrka nominací pro letošní ročník je 21. října.

Aby se podnikatel mohl zúčastnit soutěže, musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem obchodní společnosti a mít rozhodující vliv na její řízení. Jeho firma musí existovat minimálně dva roky a mít alespoň osm stálých zaměstnanců. O vítězi krajských kol i celostátního klání rozhoduje porota složená především z vítězů minulých ročníků. Tentokrát v jejím čele usedne loňský český vítěz Josef Průša ze společnosti Prusa research.