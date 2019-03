VIDEO: Olomoucká zoo po vichru otevřela, kozorožci jsou stále na útěku

„Snažili jsme se vyřešit vše tak, aby bylo možné zoo co nejdříve otevřít, bezpečnost návštěvníků a zvířat je pro nás ale na prvním místě. Po pondělním zprůjezdnění komunikací v areálu bylo v úterý nutné odstranit ještě několik potenciálně nebezpečných, částečně vyvrácených a na ubikace popadaných stromů,“ popsala důvody dvoudenního uzavření zoo mluvčí Karla Břečková.

To přišlo v jeden z nejméně vhodných termínů, neboť na Olomoucku ale také třeba na sousedním Šumpersku či Opavsku jsou právě tento týden jarní prázdniny.

Návštěvníci zahrady musejí i nadále počítat s menšími omezeními.

„Prosíme je, aby se drželi cest, nevstupovali do lesa a dodržovali pokyny zaměstnanců,“ apelovala Břečková.

Mimo své výběhy se stále pohybuje celkem jedenáct zvířat, která se dostala ven kvůli poničeným plotům.

Zahrada už v pondělí ujistila, že všechna nebezpečná zvířata chovatelé včas řádně zajistili a jejich útěk tedy nehrozil.

„Pět jelenů sika a tři daňci evropští se dál pohybují v rámci areálu, střídavě ve svých výbězích a v blízkém okolí. Dosud se totiž nepodařilo opravit ploty v celé délce. Tři kozorožci kavkazští, kteří se dostali ven ze zahrady, se podle posledních informací stále nacházejí v prostoru mezi Radíkovem a Lošovem,“ uvedla mluvčí (více o uprchlých kozorožcích čtěte zde).

„Zatím dál doufáme, že se sami vrátí, protože případný pokus o odchyt by byl velmi složitý. Jsou to plachá zvířata, která se dokážou pohybovat i v náročném terénu, takže snaha nahnat je zpět by mohla skončit naopak jejich útěkem ještě dál. Při pokusu o uspání by zase bylo velmi těžké přiblížit se na dostřel a navíc by hrozilo, že než zvíře usne, uteče a nepodaří se ho pak najít,“ vysvětlila Břečková.

Následky vichru a popadaných stromů nyní v areálu kromě zaměstnanců zoo odstraňují i dvě dlouhodobě spolupracující firmy.

Po dokončení prvních nejvíce akutních prací plánuje zahrada požádat o pomoc i veřejnost.

„Děkujeme všem, kteří už nyní nabízejí svou pomoc, vlna solidarity je velkou vzpruhou. Zájemci o dobrovolnickou činnost mohou své nabídky společně s kontaktními údaji posílat na e-mail info@zoo-olomouc.cz, případně využít formulář pro nábor dobrovolníků na internetových stránkách. Pomoci lze samozřejmě i finančně, například formou adopce zvířat,“ shrnula mluvčí.