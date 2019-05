Olomoucká dopravní aplikace je zatím slibný pokus s chybami, ukázal test

Jsou tři hodiny odpoledne a olomoucká doprava jako obvykle houstne. Mířím po Tovární ulici k hodolanskému mostu a chci se dostat do centra. Zapínám aplikaci Chytrá Olomouc, abych zjistil, kde bude lepší most opustit.

Tedy zda už na sjezdu k nádraží a zkusit štěstí po nevyzpytatelné Masarykově třídě, kde dopravu už rok nárazově zhoršuje uzavírka okolí mostu u Bristolu, nebo se smířit s téměř jistým několikerým čekáním na semaforech ve Velkomoravské. Tam je i v začínající špičce šance chytit zelenou vlnu stejná, jako vidět Spartu v Lize mistrů.

Oranžové a červené linie jasně ukazují, že horší situaci aplikace předpovídá na druhé trase. Protože ve skutečnosti do centra nespěchám, ale naopak chci ověřit, jak přesné údaje jsou, pokračuji po mostě. Už zdálky vidím záplavu brzdových světel.

Jakmile v koloně zastavím, kontroluji aplikaci – modrý bod ukazující moji pozici na mapě je téměř přesně na konci oranžové čáry značící zpomalenou dopravu. Linie se před křižovatkou s Rooseveltovou mění na červenou, což opět skoro přesně odpovídá situaci.

Před křižovatkou se Schweitzerovou je situace ještě horší a barva se mění na tmavě rudou. Kolona se sune, silnice je stejně ucpaná, jak lze usuzovat z displeje mobilu. Za pár minut hlavní tah opouštím a sjíždím ulicí Štítného. Na jejím konci sice aplikace hlásí oranžový stupeň, ale v reálu to znamená jen jedno odbočující auto a minimální zdržení.

Údaje se poprvé výrazněji rozchází se skutečností až na třídě Svobody. Na mobilu svítí zelený a posléze oranžový stupeň, ale jak ve stojícím autě pozoruji kolonu před sebou, volil bych podstatně tmavší odstíny. Což po chvíli aplikace vyhodnocuje stejně, aktualizuje data a podkresluje modrý poziční puntík opět rudě. Trochu pozdě, ale přece.

Jak v následujících týdnech ověřujeme při dvou desítkách cest různými částmi Olomouce, aplikace zobrazuje informace o hustotě dopravy až na výjimky se solidní přesností. Vyloženě zklamala jen jednou, při pokusu naplánovat rychlou trasu po „zelených“ cestách. Na dvou místech ve skutečnosti doprava dost vázla, ovšem na displeji se tvářila stále jako naprosto plynulá.

Nejpřesněji obvykle signalizuje hustotu na hlavních tazích, po vedlejších trasách je občas znát prodleva v toku a aktualizaci dat. Stává se tak, že při příjezdu do domnělé kolony už je provoz víceméně plynulý. Nebo naopak.

Větší komplikací však je, že mobilní pomocník „nevidí“ zdaleka všechny ulice. A není řeč jen o nedůležitých vedlejších uličkách. Na mapě nenajdete i poměrně frekventované tahy, jako například Na Šibeníku či Jiřího z Poděbrad, což je problém, protože jimi teď vedou dlouhodobé objížďky, a možnost ověřit úroveň dopravy by se tu hodila.

Druhým nedostatkem jsou chybějící názvy některých ulic. Takže zatímco aplikace monitoruje hustotu dopravy ve Schweitzerově, Rooseveltově nebo Polské, jejich názvy na displeji ani při maximálním zoomu nenajdete.

Místní řidič se možná zmást nenechá, byť ke komfortu to má daleko, ale turistu může kombinace ulic zcela chybějících a těch sice zobrazených, ale nepojmenovaných, dostat do úzkých. Aplikace sice nemá ambici suplovat klasickou navigaci, nicméně zabloudit by kvůli ní uživatel zrovna nemusel.

Vyloženě nepříjemné je, že displej nedokáže následovat bod zobrazující pozici auta na mapě. Při větším přiblížení je tak nutné neustále „centrovat“, jinak bod z mapy vyjede. Což je nejen nepohodlné, ale hlavně nebezpečné, když se místo sledování provozu snažíte prstem trefit nevelkou ikonku na telefonu.

Nehody aplikace vidí, zato parkovací místa ne

Další funkcí je přehled uzavírek a nehod. Dlouhodobá omezení na území města ukazuje na mapě a v detailech zobrazí u ikonky i konkrétní ulici a oficiální termín uzavírky. Když ale v pátek 10. května plánovaná oprava zavřela ulici Erenburgovu, na mapě informace nejdřív vůbec nebyla a objevila se až se zpožděním v řádu desítek hodin. Varování předem by ale řidiči ocenili nejvíc.

Informace o nehodách se na mapě objevují průběžně i s předpokládanou dobou, po kterou bude doprava v místě omezená. Při testu se nestalo, že by nehoda zůstala na mapě „zapomenutá“, většinou ikonky převráceného auta zmizely přibližně v době, kdy bylo avizované zprovoznění trasy.

Ovšem zjevně ne všechny havárie se podaří do mobilů dostat. V úterý ráno komplikovala na třídě Svornosti dopravu srážka autobusu s dodávkou. Nehoda blokovala jeden jízdní pruh několik desítek minut, informaci o omezení ale aplikace i těsně před opětovným zprůjezdněním postrádala.

Zatímco při sledování hustoty dopravy, uzavírek a nehod aplikace funguje i přes drobné nedostatky vesměs jako užitečný pomocník, funkce hledání volných parkovišť je v podstatě nepoužitelná. Nabízí totiž přinejmenším u části parkovišť nesprávné či neaktuální údaje.

Od spuštění by sice měla zobrazovat data ze šesti parkovišť, ale například u podzemních garáží u vlakového nádraží svítí celý měsíc červená nula – plně obsazeno. A to i v době, kdy v nich místo je, což oznamuje svítící nápis „Volno“ u vjezdu. Sousední plocha u RCO zase celý měsíc nabízí 17 míst a údaj se nemění.

I parkoviště v Namiru naprostou většinu měsíce hlásilo 67 volných míst, u BEA centra zase nejčastěji svítí číslice 154 a mění se jen minimálně. Parkovišť navíc zatím aplikace sleduje málo, o některých nejvytíženějších, jako třeba před poštou u vlakového nádraží nebo v Legionářské ulici, údaje nemá. Coby pomocník při hledání místa by tak zatím řidiče mohla spíše zmást.

Je tu prostor na vyladění, říká náměstek pro chytré technologie

Náměstek primátora pro Smart City a informační technologie Matouš Pelikán v reakci na výsledky testu připouští, že se aplikace bude ještě měnit.

„Vzhledem k tomu, že byla zprovozněna teprve nedávno, ještě si stále určujeme, co všechno bychom do ní chtěli zapracovat. Určitě je tu také prostor na její vyladění, odstraňování chyb a přidávání funkcí či údajů z dalších parkovišť – třeba toho v Galerii Šantovka.“

Zbývající funkce jsou spíš okrajové. Jedna nabízí snímky ze šesti kamer na frekventovaných trasách a funguje dobře. Záběry jsou ostré a dodávají přehled o aktuální situaci. Poslední funkce s dopravou nesouvisí – zobrazuje zprávy z oficiálního twitterového účtu magistrátu.

Celkový dojem z prvního vážného pokusu o interaktivní pomůcku pro řidiče v Olomouci je i přes nedostatky či zatím nedotažené funkce vesměs pozitivní. Především pokud ji budeme brát jako první průkopnický krůček po cestě, na jejímž konci se snad v dálce rýsuje cílová stanice Olomouc – Smart City.