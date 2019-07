Své strážníky nechceme, už je u nás bezpečno, říká radnice v Mohelnici

Většina mohelnických zastupitelů už v současnosti zřízení městské policie nepodporuje. „Chceme dokončit modernizaci a rozšíření kamerového systému a radši investujeme do pomoci místnímu oddělení státní policie,“ uvedl starosta Pavel Kuba, podle něhož na udržování pořádku nyní státní policie stačí, byť nemá plný stav.

„Oddělení by mělo mít třiadvacet lidí, teď jich má jen šestnáct. Pokud posílí, situace se ještě zlepší,“ podotkl Kuba.

Město v minulosti přispělo například na modernizaci dispečinku, kde policisté sledují záběry z kamer.

Vedení města se však především opírá o policejní statistiky z let 2014 až 2018. „Jasně z nich vyplývá, že klesá počet trestných činů, krádeží i přestupků. Je vidět, že to jde i bez městské policie,“ řekl starosta.

O nutnosti vytvořit městskou policii se přitom v Mohelnici debatovalo celé roky. „Před více než deseti lety byly zpracovány náklady, důvody. Dá se říct, že tehdy byla potřeba více než dnes, ale ani tehdy se nepodařilo to prosadit. Teď je situace výrazně lepší. Řekl bych, že městská policie má vzniknout tam, kde se lidé necítí bezpečně. Velký zájem o bydlení v našem městě ale nasvědčuje tomu, že bezpečné je,“ podotkl starosta.

Zároveň nezastírá, že při opuštění úvah o založení městského sboru sehrála roli i obava, že se nepodaří sehnat dostatek strážníků. Těch by město o velikosti Mohelnice potřebovalo asi deset.

„V Mohelnici je spousta jiných pracovních příležitostí. Když tabulková místa nemůže obsadit ani státní policie, pochybuji, že my bychom byli v náboru úspěšnější. Zřizovat v takové době za miliony služebnu a nakupovat vybavení by asi nebylo moudré,“ dodal.

Vedení města odhadovalo jednorázové náklady na zřízení městské policie na pět a pravidelné roční náklady na sedm milionů.

Zklamaní sousedé

Někteří místní však s argumenty nesouhlasí. „Je možné, že trestná činnost ve městě klesá. Městská policie je ale potřeba hlavně kvůli dopravnímu chaosu ve městě, vandalismu a rušení veřejného pořádku, což státní policie řešit nebude,“ je přesvědčen obyvatel Mohelnice Martin Vaňourek.

Zklamané jsou i sousední Loštice a Moravičany, které se chtěly s Mohelnicí na založení městské policie podílet.

„Chtěli jsme se domluvit na společném projektu, který by zastřešovala Mohelnice a my jí za služby strážníků platili. Bohužel se to nepodařilo,“ lituje starostka Loštic Šárka Havelková Seifertová.

Menší obce s třemi tisíci, respektive 1 200 obyvateli o strážníky dál stojí a zvažují, že uskuteční alespoň omezenou verzi původního plánu.

„Šlo by zatím o dva strážníky,“ uvedla Havelková Seifertová. Podle ní obě vesnice strážníky potřebují: „Je to otázka parkování, vandalismu, rušení nočního klidu. Státní policie nemůže být všude.“

V kraji všechna podobně velká města jako Mohelnice vlastní policii mají. „Neumím si představit, že bychom byli bez strážníků, i když nás to stojí nemalé peníze,“ sdělil například starosta Litovle Viktor Kohout.

Provoz sboru deseti strážníků přijde město zhruba na osm milionů ročně. „Samozřejmě se ozývají hlasy, že je to moc, abychom policii zrušili, ale více lidí kvituje, že jsou strážníci v ulicích a dohlížejí na pořádek. Velkou pomoc poskytují také při akcích,“ popsal Kohout.