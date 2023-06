Speciální vyhlídkové vozy zvou na historické tratě do Kojetína a Tovačova

Podrobné informace k této oblíbené letní akci lidé najdou na webu Hanácké léto. „Už od roku 2007 se můžete po tratích (nejen) střední Hané několikrát ročně svézt historickými vlaky, které na trať vypravuje spolek Kroměřížská dráha,“ přiblížil za spolek Rostislav Kolmačka.

„Od roku 2014 také můžete v předem vyhlášených termínech navštívit unikátní muzeum se železniční tématikou v prostorách lokomotivního depa na kroměřížském nádraží,“ upozornil.

Protože se historické vlaky i muzeum těší rostoucí oblibě turistů, rozhodli se členové spolku ve spolupráci s Olomouckým krajem, Mikroregionem Střední Haná, městy a obcemi při trati z Kojetína do Tovačova, že alespoň o letních prázdninách zavedou pravidelnou linku zajišťovanou historickými drážními vozidly.

„Vznikl tak projekt Hanácké léto na kolejích, v jehož rámci vždy o prázdninových sobotách vyjíždí zvláštní vlaky z Kroměříže do Kojetína a dále do Tovačova s tím, že některé spoje zajíždí také do Chropyně,“ upozornil Kolmačka.

Expres mezi zámky

Vlaky Hanáckého léta na kolejích se poprvé rozjely v červnu 2019. „Propojily turisticky atraktivní Kroměříž s Kojetínem, Tovačovem a Chropyní. V případě trati Kojetín –Tovačov tak zároveň došlo po téměř čtyřiceti letech k obnovení provozu osobních vlaků do Tovačova, kde jezdily pouze příležitostné vlaky,“ upozornil.

„Původně jsme tento projekt chtěli nazvat Mezizámecký expres, protože jak Kroměříž, tak i Tovačov a Chropyně se mohou pyšnit nádhernými zámky, které stojí za návštěvu. Ale kvůli téměř celé léto trvající výluce trati mezi Kojetínem a Přerovem jsme museli v první sezoně zajíždění do Chropyně oželet,“ vysvětlil Kolmačka.

„Zámky nejsou jedinými lákadly, které může Kroměříž, Chropyně i Tovačov návštěvníkům nabídnout. Třeba v Kojetíně je zde skvělé koupaliště s kempem a přes léto i bohatý program pořádaný městským kulturním střediskem,“ nastínil Kolmačka, koordinátor provozu vlaků Hanáckého léta na kolejích.

Jízdní řád Hanáckého léta se s předstihem objevuje i v celostátním jízdním řádu Správy železnic.

„Díky tomu lze spoje dohledat také v běžných vyhledávačích vlakového spojení a samozřejmě na internetu, kde má akce své vlastní webové stránky Hanácké léto,“ uvedl.

Vyhlídkové vozy

Specialitou jízd historických vozů po Hané je speciální vyhlídkový vůz. „Zařazuje se do všech spojů, aby si lidé mohli vychutnat pohled na trať tak, jak jej v běžném vlaku nezažijete,“ popsal Kolmačka.

Vyhlídkový vagon nabízí ostatek prostoru i pro přepravu kočárků či jízdních kol, s nimiž cestujícím personál Kroměřížské dráhy pomáhá do vozu.

Historické vlaky vyrážejí na koleje každou sobotu. „Poprvé 1. července a naposledy 2. září 2023. Jako každoročně se v první den provozu na oslavu zahájení sezony vydá na trať větší souprava tří vozů,“ nastínil Kolmačka.

Kromě vyhlídkového vozu je složena z dvojice oblíbených červených motoráčků Hurvínek. „Jeden na Hanou přijede až ze slovenské Žiliny. O dalších sobotách pak bude vyhlídkový vůz tažený vždy buďto jedním z Hurvínků M131.1 z 50. let minulého století, stejně starým větším motorovým vozem Kredenc M262.1, nebo elegantním rychlíkovým Krokodýlem M286.1 z roku 1968,“ přiblížil.

Ve dnech, kdy tratě Hanáckého léta na kolejích oživnou, bude od 9 do 17 hodin otevřeno Muzeum Kroměřížské dráhy v kroměřížském lokomotivním depu.

„Ceny jízdného se pohybují od 20 do 60 korun podle délky projetého úseku pro dospělého, děti od 6 do 15 let zaplatí cenu nižší a děti do 6 let cestují zdarma,“ představil Kolmačka.

Přeprava kola či zvířete stojí třicet korun. „Důležité je upozornit, že v případě plánované přepravy většího množství jízdních kol je třeba tento fakt nahlásit pořadatelům.“

25. srpna 2019