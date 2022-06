Železniční trať z Kojetína do Tovačova na Přerovsku má po čtyřiceti letech šanci na návrat osobních vlaků. Může to být důsledek otevření kojetínského distribučního centra firmy Amazon, kde se počítá až se dvěma tisíci zaměstnanci. Radnice by možnost jiné dopravy než po silnicích uvítaly, na začátek jednání se ale zatím čeká.