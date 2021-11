Sportovní ztráty způsobené covidem hasí městská kasa, koalice zaskřípala

Vedení klubu se v červenci dopisem obrátilo na radnici s žádostí o finanční pomoc. Ztráty a náklady v sezoně 2020/2021 vyčíslil olomoucký hokej na 26 milionů korun. Zmiňuje nařízené zápasy bez diváků, nemožnost pronajímat ledovou plochu nebo zvýšené náklady na ochranu zdraví.

„HC Olomouc je nejnavštěvovanější, nejsledovanější a nejvíce reprezentující klub v rámci sportovně kulturních akcí v Olomouckém kraji. Dotace bude použita na činnost extraligového týmu mužů ledního hokeje, zejména na nákup sportovního vybavení a hráčské výstroje, dopravu, ubytování, stravování, marketingové náklady, zajištění bezpečnostní služby během extraligových zápasů,“ zdůvodnil v dopise jednatel klubu Jan Tomajko.

Dotaci hokejisté po hlasování dostali. Vedení města za to však sklidilo kritiku. „Vyčíslení ztráty zcela plave na vodě a ani přítomný konzultant ho nedokázal uspokojivě obhájit. Olomouc již navíc sponzoruje profesionální hokej v míře větší než značné. Ročně dostává devět milionů skrze propagační smlouvu - reálně za logo Olomouce na rukávu dresu hráčů. Čtyři a půl milionu putuje na hokejovou mládež, zdaleka ne všechny tyto peníze se na ni však skutečně vynaloží,“ argumentoval za opoziční klub Pirátů a Starostů Hynek Melichar.

„Spolu s provozním patnáctimilionovým příspěvkem na hokejovou halu a desítkami permanentek kupovaných pro město se dostáváme k částce téměř třicet milionů korun ročně, jimiž město hokej sponzoruje. Žádat o další milion už je výsměch,“ odmítl Melichar podporu profesionálního sportu s tím, že představitelé města sice mluví o nezbytných úsporách, ale nešetří.

„Nejde brát a rozdávat“

Rezervovaný postoj zaujali překvapivě i tři členové hnutí spOLečně a KDU-ČSL, tedy stran, které spolu s ANO a ODS město vedou.

„Souviselo to i s tím, že se zvedala daň z nemovitostí. Nejde na jednu stranu brát a na druhou zase široce rozdávat,“ zdůvodnil například lidovec Rostislav Hainc.

„Částka podle mne není tak vysoká, aby ji hokej nemohl získat jinde. Město je už tak zadlužené. Když už podpora, tak by mohla být pro mládež a pro menší spolky. Sám vedu florbalový oddíl a vím, jaký je problém s penězi za pronájem tělocvičen a hal. Někde platíme za hodinu nebo trénink 500, 800, 1000 korun,“ řekl Hainc, jenž je předsedou, sekretářem i trenérem klubu FBC Droždín.

Zcela opačný názor má investiční náměstek primátora Martin Major (ODS). „Z mého pohledu je to obrovská motivace právě pro mládež, která na hokejovém stadionu trénuje, aby u sportu zůstala. Je potřeba vyvažovat, kolik peněz dáváme do kultury a kolik do sportu, je vidět značný nepoměr,“ dodal.

K hlasům proti doporučení radnice byl rázný. „Profesionální sport, Sigmu i Moru, podporuju dvacet let. Pokud budu mít co dělat do komunální politiky, tak to dělat budu. Kolegové z koalice o tom věděli, když s námi podepisovali koaliční smlouvy, a já na tom nic měnit nehodlám,“ řekl a připomenul, že občanští demokraté se zmíněným navýšením daně nesouhlasili.

Fotbal žádost stáhl

Žádost HC Olomouc nejprve projednávala v srpnu komise pro sport a tělovýchovu, poradní orgán radnice. Probíral se i požadavek fotbalového klubu SK Sigma Olomouc o kompenzaci 1,5 milionu korun.

Komise se usnesla, že částky jsou oprávněné, avšak s podmínkou, že výdaji nesmí utrpět již schválené investice města.

Sigma však nakonec žádost nepodala. „Statutární město Olomouc se v tomto roce významně podílelo na pomoci klubu jiným způsobem: konkrétně se jednalo o financování širší rekonstrukce hrací plochy Androva stadionu a doplnění potřebné techniky nad rámec rozpočtovaných nákladů na provoz stadionu. Za tuto podporu je klub velmi vděčný,“ sdělila mluvčí fotbalového klubu Alice Zbraňková.

Město pro stadion, který od klubu v roce 2018 koupilo a postupně ho splácí, letos pořídilo například traktor na údržbu travnaté plochy za 1,2 milionu korun nebo zaplatilo rozsáhlou rekonstrukci trávníku za zhruba 750 tisíc korun.

Jak dopadlo hospodaření olomouckého fotbalu v minulé sezoně nechtěl klub s odkazem na zatím neschválenou účetní uzávěrku komentovat.