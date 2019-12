Olomouc dá hokejovému klubu rekordních 24 milionů, podle opozice je to moc

Balík několika smluv podepsali ve středu na radnici zástupci města a HC Olomouc. Jeden ze zásadních kontraktů řeší provoz zimního stadionu.

O něj se bude pět let starat hokejový klub, stejně jako doposud. Jenže zatímco v minulosti platilo město hokejistům provozní dotaci 13,8 milionu korun, nově bude posílat až 15 milionů. „To je ale maximální možná částka, kterou mohou získat,“ říká náměstkyně primátora Markéta Záleská (ODS).

„My jsme si vyjednali blokovou výjimku, tedy že HC musí dokrýt 20 procent nákladů na provoz plus DPH. Oni na těch 15 milionů nemusí dosáhnout, třeba ty náklady budou nižší,“ uvedla.

Peníze podle ní klub může využít pouze na úhradu energií a platy zaměstnanců, kteří se o provoz stadionu starají.

„Peníze nejsou určeny pro hokejisty ani manažery,“ dodává Záleská.

Smlouvy mají narovnat vztahy

Klub zároveň bude nově za pronájem zimního stadionu platit milion korun ročně. V předchozích letech to byla pouhá tisícovka.

„Město ročně přispívá drobnými opravami zimáku za zhruba tři miliony korun, na příští rok máme alokovaných 15 milionů korun na opravu střechy a osvětlení,“ říká náměstkyně.

Dalším dokumentem, který má „narovnat vztahy“ mezi klubem a městem, je dohoda o uznání dluhu. Jak již MF DNES v minulosti popsala, dluh vznikl v době složitých vlastnických vztahů mezi HC, městem a tehdejším majitelem pozemků okolo zimního stadionu a chladicího zařízení Karlem Kuropatou, právě v souvislosti s užíváním tohoto zařízení.

Celkově klub v příštích letech městu uhradí 5,7 milionu korun. Původně se přitom hovořilo až o 12 milionech. Klub však část dluhu rozporoval s odkazem na to, že nebyl jediný, kdo prostory a chlazení užíval.

Devět milionů za marketing

Největší kontroverze však budí jiný dokument – smlouva o marketingové spolupráci. V ní si město za devět milionů korun ročně objednává propagační služby u hokejového klubu.

Na jednu stranu se tím podle koalice i opozice „vyčistila“ situace. MF DNES totiž již dříve popsala, že peníze do klubu tekly oklikou – přes marketingové smlouvy, které s ním uzavíraly městské příspěvkové organizace.

Jen v roce 2018 si u HC městská knihovna, zoo a Moravské divadlo s filharmonií zaplatily reklamu ve výši 1,84 milionu. Dalších 700 tisíc zaplatilo město.

„My jsme už jako opozice tento systém kritizovali,“ říká primátor Miroslav Žbánek (ANO) s tím, že nová smlouva je pro město výrazně výhodnější v objemu získaných služeb. „Budeme více propagovat akce ve městě a jsou v tom i televizní přenosy,“ dodává.

Nová smlouva má však zároveň trojnásobnou hodnotu oproti předešlým letům a to vadí opozičním Pirátům.

„Já jsem si dělal finanční analýzy a nikdy jsme se nedostali na tak vysokou sumu. Což by nevadilo, protože hokej v Olomouci chceme, ale problém je, že v kontextu toho schváleného rozpočtu je toto vyhazování peněz,“ říká pirátský zastupitel Viktor Tichák.

Zachraňujeme hokej v Olomouci, říká radnice

Vedení města argumentuje, že celý balík smluv je motivován snahou udržet hokej v Olomouci.

„Smlouva svým objemem i svou garancí víceleté podpory umožňuje klubu se finančně stabilizovat a soustředit se na hraní hokeje,“ říká Žbánek.

Podle generálního manažera klubu Erika Fürsta je to krok k uklidnění situace, která nějakou dobu nebyla vyřešená. „Pokud by nebyly vyřešeny všechny smlouvy, těžko by mohl klub ve městě existovat,“ tvrdí.

Radní Milan Feranec (ANO) míní, že ve vztahu k rozpočtu města jde o otázku proporcí. „Na kulturu dáváme 200 milionů korun. I ten sport je ale strašně důležitý a tam je to řádově méně. Rozhodnutí podporovat hokej je politické,“ říká Feranec.

Extraligový klub hospodaří ročně s rozpočtem asi 60 milionů, což je v rámci nejvyšší soutěže jeden z nižších. Jak navíc ukazují účetní závěrky, v posledních dvou letech skončila firma HC Olomouc, s. r. o., v minusu, loni dokonce 11 milionů.

Podle Ferance, který se ekonomikou HC zabýval, je důležitější, komu klub dluží. „Nejvíc dluží panu Fürstovi,“ tvrdí. O moc konkrétnější však už nebyl.

„Parta šílených srdcařů, to je možná nejlepší pojmenování. Normální lidé by to nedělali. Není to byznys,“ prohlásil.