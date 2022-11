Přerov se žádostí neuspěl, ochrana před kamiony tam skončila

S velkou slávou byla 31. října otevřena jedna z klíčových dopravních staveb v Přerově – část průtahu místními nazývaná průpich. Má to ovšem háček. Ve městě tím skončil zákaz vjezdu kamionů, který byl zbraní proti průjezdu těžkých nákladních aut městem.

„Zaslali jsme ministru dopravy dopis, v němž jsme ho žádali, aby tento zákaz platil až do doby, než bude dokončen poslední úsek dálnice D1 Říkovice–Přerov. Chtěli jsme předejít tomu, že si přes město budou řidiči nákladního tranzitu zkracovat cestu,“ objasnil náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil.

S podobnou žádostí se Přerov obrátil i na Olomoucký kraj. Ale narazil. Zástupci města se na jednání na hejtmanství dozvěděli, že uplynulé tři roky platící zákaz vjezdu vozů nad dvanáct tun s výjimkou dopravní obsluhy prodloužen nebude.

„Podle kraje není legislativně možné vjezd omezit, neboť stavba průpichu, pro kterou byl zákaz vydán, skončila,“ sdělil náměstek.

Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Olomouckého kraje Ladislav Růžička uvedl, že Přerov žádnou oficiální žádost nepodal. Pokud by tak ale učinil, neuspěl by.

„Ze zákona není možné na silnicích první třídy zakázat tranzitní dopravu. Na cestách druhé a třetí třídy to pak lze udělat pouze v případě, že je k dispozici objízdná trasa,“ shrnul Růžička.

Ministerstvo dopravy stanovisko kraje potvrdilo. Těžká nákladní auta tak nyní opět mohou přes Přerov jezdit. Vypadá to ale, že toho jejich řidiči zatím moc nevyužívají.

„Je to sice jen pár dnů, ale zatím se mi nezdá, že by kamionů přibylo,“ míní třeba Vlasta Jeřábková, která ve městě žije přes deset let.

Město se zákaz pokusí získat po dostavbě D1

Přerov se ale nehodlá vzdát, výjimku by rád znovu získal. „Budeme netrpělivě čekat na to, až tu začne nějaká velká důležitá stavba, a pak se tím budeme opět zabývat,“ nastínil strategii Navrátil.

Onou dopravní stavbou by mohla být dostavba posledního úseku dálnice D1.

„První oficiální příslib zahájení příprav dálnice zazněl už v roce 1998 od tehdejšího ministra dopravy. Průtah městem se plánuje přibližně stejnou dobu. Průtah je hotový, ale na dálnici zatím stále čekáme,“ podotkl primátor Petr Vrána.

Šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl při otevření průpichu avizoval, že by se s dostavbou D1 mohlo začít ještě letos.

„O podaných rozkladech by mohlo být rozhodnuto už v listopadu. Pokud pak stavební povolení nabude právní moci, ihned podepíšeme smlouvu s vybraným zhotovitelem a staveniště předáme,“ řekl Mátl.

Dopravní situaci ve městě zákaz vjezdu kamionů zlepšil a to i přesto, že v nemalé míře docházelo k jeho porušování. Na dodržování dohlíželi strážníci.

„Ve sledovaném období řešili 1 198 nákladních aut a na pokutách vybrali jeden a půl milionu korun,“ uvedl ředitel městské policie Omar Teriaki.

Podle Navrátila projíždělo před zahájením stavby průpichu frekventovanou Polní ulicí denně dvacet tisíc aut, z toho čtyři a půl tisíce nákladních. „Díky zákazu se situace zlepšila, protože většina řidičů se Přerovu vyhnula – do města se tak dostal zlomek vozů, jež tudy jezdily před omezením. Průtah dopravě odlehčí hlavně v centru, ale plynulost zajistíme až bude i dálnice,“ předestřel náměstek.

Kamiony dlouho vytlačuje například Olomouc

Těžkou tranzitní dopravu se v regionu dlouhodobě snaží vytlačit i další radnice. Třeba olomoucká jim v minulém roce zakázala jezdit na jihu města, konkrétně v částech Holice, Nové Sady, Slavonín a Nedvězí. Opatření navázalo na omezení kraje v obcích jižně od Olomouce. Cílem bylo zamezit průjezdu těžkých kamionů hustě obydlenými čtvrtěmi.

„Přesně o to nás už dříve žádaly příslušné komise městských částí i jednotliví občané,“ řekl již v minulosti primátor Miroslav Žbánek.

Omezení těžké nákladní dopravy se v krajském městě daří prosazovat postupně. Od roku 2009 nesmějí auta nad dvanáct tun jezdit ulicí Foerstrova, v prosinci 2016 magistrát zavedl zákaz vjezdu nákladní dopravy nad šest tun do centra a v roce 2017 byl omezen průjezd vozů nad dvanáct tun ulicí Hamerská.