Řidiči kamionů ignorují zákazy a ničí cesty, celníci pomáhají obcím s vážením

Po pandemii koronaviru začalo vedení Tovačova a okolních obcí mezi Prostějovem a Přerovem jednat s Celní správou a podařilo se domluvit několik kontrolních vážení s podezřením na přetížená vozidla.

„Ochota starostů i podnikatelů poskytnout prostory k vážení vychází ze stížností a připomínek obyvatel celého mikroregionu Střední Haná a mikroregionu Království. Důvodem je neúnosný nárůst nákladní dopravy přes Tovačov směrem k Olomouci, Prostějovu a Kojetínu,“ uvedl tovačovský starosta Marek Svoboda.

Na některých silnicích sice platí zákaz vjezdu pro auta nad 12 tun, ne všichni řidiči ho ovšem dodržují.

Celníci mohli k vážení využít prostor farmy v Polkovicích a okolí vlakového nádraží v Lobodicích. Průměrně při jedné akci zjistili čtyři přestupky.

„Problematika přetížených vozidel neuniká naší pozornosti, i když se nejedná o prioritní kompetenci celní správy, jako například pátrání po zboží uniklému celnímu dohledu nebo podléhajícímu spotřebním daním,“ shrnul ředitel Celního úřadu pro Olomoucký kraj Richard Keclík.

„Do budoucna se nebráníme stejné spolupráci s dalšími obcemi nebo mikroregiony. V našem hledáčku jsou například směry Kojetín - Prostějov a Brodek u Přerova - Prostějov,“ plánuje Keclík.

Vážení je složitý proces

I tam bude nezbytné nejdřív najít dostatečně velké prostranství.

„Je potřeba zhruba padesát metrů délky na průjezd přes váhu, protože kamion musí být v rovné poloze. Pokud kontrola zjistí nedostatek, je nutná ještě odstavná plocha. Není to úplně jednoduchá věc, proces trvá u jednoho auta skoro hodinu,“ popsal postup starosta Svoboda.

Hmotnost nákladů pravidelně kontroluje také policie, která spolu s krajskou správou silnic vážila auta na okraji Prostějova. Policisté si vybrali i plně naloženou soupravu se dřevem jedoucí přes Ohrozim.

„Hlídka vyzvala šestapadesátiletého řidiče, aby vůz přistavil na kontrolní mobilní váhu, to ale odmítl. Tím se dopustil přestupku, za který mu byla příkazem na místě nezaplaceným uložena pokuta v maximální výši sto tisíc korun,“ sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Za každou započatou tunu nákladu nad nejvyšší přípustnou mez mohou policisté trestat pokutou devět tisíc korun. Aby šofér odmítnutím ušetřil, musel by mít vůz přetížený o více než jedenáct tun. Podle krajského koordinátora Besipu Miroslava Charouze jde v takových situacích o záměr.

„Pokud se jedná o mírné porušení limitů, což bývá zhruba pět set kilo, není to úmysl. Někde mají třeba primitivnější váhy. Dřevaři však mají moderní vozidla s váhami v podvozku a přímo vidí, kolik mají naloženo. Když je přeložený třeba o pět tun, jede vědomě s tím, že porušuje pravidla,“ domnívá se koordinátor.

Větší nepříjemnost tak může pro nepoctivé dopravce znamenat zákaz další jízdy do doby, než zajistí přeložení nákladu.

„Jsem přesvědčen, že naprostá většina řidičů se spoléhá na to, že jich je hodně, vah málo a že uniknou. Někdy se setkávám s názorem dopravců, že má stát udělat tak kvalitní silnice, aby to vydržely, a ne je dřít z pokut. Neřeší, že vozidlo je konstrukčně limitované, mohou odejít brzdy, prasknout rám. Každá tuna navíc výrazně zhoršuje jízdní parametry vozidla,“ varoval Charouz.

Mýtné na silnici nižších tříd

Starostové apelují na zákonodárce, aby zvážili zavedení mýtného i na silnicích nižších tříd. „V mikroregionu chceme, aby se dvojky zpoplatnily a náklaďáky tady vůbec nejezdily,“ řekl Svoboda.

Firmy a také ministerstvo dopravy však uvádějí, že mimo silnice, které zátěž nákladní dopravy unesou, se kamiony objevují málo.

„Mýto na silnicích nižších tříd by byl světový unikát, který by přinesl pouze zvýšené náklady na mýtný systém a především by zkomplikoval život místnímu zásobování a podnikatelům, takže by ve výsledku zdražil život všem,“ reagoval už dříve mluvčí Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Martin Felix.