VIDEO: Zloděj naházel parfémy za několik tisíc do tašky a utekl

„V pátek 31. prosince před půl druhou odpoledne přijali olomoučtí policisté oznámení o krádeži zboží v jedné z olomouckých parfumérií. Pachatel měl z prodejny odcizit několik značkových parfémů, čímž způsobil škodu za zhruba osmnáct tisíc korun,“ popsala první krádež policejní mluvčí Petra Vaňharová.

V souvislosti s tím policisté vyšetřují také další dvě krádeže parfémů za několik tisíc korun.

„Došlo k nim ve středu 29. prosince a v pátek 31. prosince 2021 v drogerii v jednom z olomouckých nákupních center,“ uvedla Vaňharová.

Policistům se podařilo zajistit kamerové záznamy, na nichž je zloděj zachycen. „Z provedeného šetření a zejména z vyhodnocených kamerových záznamů vyplývá, že by se mělo ve všech třech případech jednat o totožného muže,“ upozornila mluvčí.

Veřejnost požádala o pomoc při pátrání po neznámém muži.

„Pokud by někdo muže z videa poznal, nebo by měl informace, které by pomohly ke zjištění jeho totožnosti, ať kontaktuje policisty na kterékoliv policejní služebně, případně kdykoliv prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158,“ uvedla Vaňharová.

„Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, na který trestní zákoník ukládá mimo jiné trest odnětí svobody až na dvě léta,“ doplnila mluvčí.