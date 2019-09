Nápor sběračů borůvek v Jeseníkách ustal, s kontrolami pomáhají lesníci

4:54 , aktualizováno 4:54

Zrající borůvky teď lákají do Jeseníků množství lidí, kteří neváhají porušovat nejrůznější zákazy a chodí sbírat i do nejpřísněji chráněných oblastí hor. A to přesto, že jim hrozí pokuty a postihy. Drancování vzácných porostů ve velkém je však už minulostí díky hlídkám ochránců přírody i lesníkům.