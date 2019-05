Jeseníky mají přesnou statistiku turistů, návštěvníky popsaly jejich mobily

„Na rozdíl od dřívějších statistik je nová analýza výrazně přesnější. Na základě dat získaných z mobilů nám dává telekomunikační operátor odpověď, kolik turistů Jeseníky navštěvuje,“ přibližuje předseda Sdružení cestovního ruchu Jeseníky (SCRJ) Tomáš Rak.

„Mobilní operátor je schopen dát maximálně přesná čísla, když z celkového počtu vyloučil místní obyvatele pohybující se v oblasti, lidi pravidelně dojíždějící za prací či rodinou, lidi oblastí projíždějící nebo dlouhodobě pobývající cizince,“ dodává.

Vůbec poprvé tak vzniká jednotná analýza za všechny části Jeseníků bez ohledu na to, ve kterém kraji leží.

Podle agentury Czech Tourism jde v současnosti o nejpřesnější analytickou metodu pro zjišťování návštěvnosti.

„Prostřednictvím mobilního operátora se dá získat poměrně přesný a detailní přehled o pohybu turistů. Není totiž jako běžná statistika závislý na tom, co nahlásí ubytovatelé, ani na jiných dotazníkových šetřeních. Pro destinační managementy poskytne řadu užitečných výstupů, s nimiž se dá dál pracovat,“ sdělila Soňa Machová, vedoucí marketingového výzkumu Czech Tourismu.

Z nové analýzy vyplývá, že za loňský rok dorazilo do Jeseníků téměř 3,7 milionu turistů a výletníků z tuzemska a ze zahraničí a strávili zde celkem přibližně 14,8 milionu takzvaných návštěvodnů.

„Je vidět, že Jeseníky jsou českými horami i z pohledu návštěvnosti, 77 procent turistů jsou totiž Češi. Prim hrají Moravskoslezský, Olomoucký a Jihomoravský kraj. Potěšitelné je, že Jeseníky ve velkém objevila Praha – výletníci z hlavního města tvoří více než desetinu všech návštěvníků. U těch zahraničních vedou jednoznačně Poláci, za nimi jsou Němci,“ shrnul Rak.

Lidé loni v Jeseníkách utratili deset miliard korun

Jeseníky také dobře vydělávají. Lidé tam v roce 2018 utratili deset miliard, z toho do veřejných rozpočtů se dostanou až čtyři miliardy.

„My jsme vůbec netušili, kolik se v Jeseníkách za rok utratí, ta částka nás velmi překvapila. Hodnota spotřeby je prostě obrovská. Jeseníky zkrátka mají tržby jako velká fabrika,“ shrnuje šéf SCRJ.

Nejvyšší moravskoslezské hory patří navíc k významným zaměstnavatelům. Podle sezonnosti se v zařízeních spojených s cestovním ruchem pohybuje

8 400 až 10 tisíc pracovníků.

„Prakticky každý podnikatel v cestovním ruchu hledá další zaměstnance. Odhadem jich potřebují šest až osm set,“ přibližuje Rak.

Podle něj je analýza jednou z cest k propojení jednotlivých destinačních managementů v Jeseníkách napříč kraji. A připravuje se hned několik společných projektů.

„Máme plán na zasíťování Jeseníků stanicemi na nabíjení elektrokol, protože je to obrovský fenomén. Ještě letos jich společně zřídíme celkem 40, budou na atraktivních místech. Návštěvník tak odloží elektrokolo, nechá si ho nabít a mezitím navštíví atrakce kolem. Potom vezme kolo a jede dál,“ vysvětlil Rak.

Hory propojí portál pro turisty nabízející podrobné plánování

Dalším projektem je zásobení informacemi z Jeseníků pomocí stále vyhledávanějšího portálu pro turisty Outdoor Active.

„Je to otevřený systém mapových podkladů, kde destinační managementy v Jeseníkách vkládají maximum údajů. Zadáváme tam už první výlety a vidíme, že to funguje. Doba aplikací je nenávratně pryč, lidé si je už z mnoha důvodů nechtějí stahovat do mobilu tak jako dřív. Datové připojení je dostupnější, takže dnes se vyvíjejí webové stránky přizpůsobitelné do mobilu,“ přibližuje Rak.

Kvanta informací o Jeseníkách podle něj najdou lidé na Outdoor Active už příští turistickou sezonu.

„Web provede návštěvníka vizuálně trasou, kterou si vybere. Budou tam veškeré informace, komentáře a body zájmu,“ dodává.

Vzniká i aktualizovaná verze systému Navštivte Jeseníky, kde budou informace o všech poskytovatelích, zajímavé odkazy, akce a řada dalších tipů. Systémy v krajích, na jejichž území Jeseníky leží, se budou propojovat, takže například data ze šumperské a jesenické strany hor se automaticky překlopí do Moravskoslezského kraje.

„Je to velké vítězství, že se konečně daří propojovat obě části Jeseníků. V destinačních managementech se sešli lidé, kteří mají zájem na tom, aby Jeseníky byly jednotné, a jsou schopni a připraveni se domluvit. Abychom byli konkurenceschopní a nabízeli co nejpestřejší nabídku, zbytečně ji netříštili a nejeli po více kolejích,“ uzavírá Rak.