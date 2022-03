Hrady a zámky v Olomouckém kraji lákají na novinky, vstup podražil

Letošní ceny vstupného Hrad Bouzov (zimní trasa a základní okruh): dospělí 230 Kč, děti od 6 do 18 let 90 Kč

Hrad Helfštýn (hlavní sezona od dubna do října): dospělí 150 Kč, žáci od 6 let a studenti 80 Kč

Hrad Šternberk (základní okruhy): dospělí 180 Kč, děti od 6 do 17 let 70 Kč

Zámek Náměšť na Hané (trasa B): dospělí 120 Kč, děti od 3 do 15 let 60 Kč

Zámek Plumlov (trasa 1): dospělí 80 Kč, děti od 6 do 15 let 50 Kč

Zámek Velké Losiny (základní okruhy): dospělí 170 Kč, děti od 6 do 18 let 70 Kč