Pěstitel léčebného konopí Dvořák je ve vazbě, mířil do USA žádat o azyl

Dušan Dvořák v minulých letech čelil už několika soudním procesům, kterým vždy předcházela stejná situace. Do malé vesničky Ospělov na severozápadním konci Prostějovska na konci léta přijíždí policejní komando a prohledává jeho usedlost. Ze zahrady pak strážci zákona pokaždé odvážejí stovky rostlin konopí.

V poslední době se však Dvořák začal soudům vyhýbat, a proto byl na něj v polovině září vydán zatykač. Před pár dny pak nejznámější konopný aktivista v zemi, který si vysloužil přezdívku Jan Hus české konopné scény, skončil za mřížemi.

„Soudkyně zdejšího soudu na obžalovaného Dvořáka vydala zatykač, protože několikrát za sebou zmařil hlavní líčení, když se nedostavil k soudu. Byl zatčen v Praze. Soudkyně již rozhodla o jeho vzetí do vazby z obavy, že bude pokračovat v trestné činnosti nebo se dál vyhýbat trestnímu stíhání,“ potvrdil předseda Okresního soudu v Prostějově Petr Vrtěl.

Dvořák čelí obžalobě z nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami, a protože byl v posledních třech letech za stejnou věc již trestán, hrozí mu až deset let vězení.

Policisté ho zatkli v Praze zarostlého a s obří krosnou na zádech

Podle informací MF DNES se Dvořák snažil uprchnout do zámoří. Policie jeho stopy v posledních dvou měsících opakovaně zachytila v Olomouci a v Praze, zatčen byl nakonec minulý týden v Praze s 65 kilogramů vážící krosnou na zádech, ve které měl všechny svoje osobní věci, oblečení, telefon a notebook. Ačkoli nikdy nenosil vousy, tentokrát byl zarostlý.

Vypověděl, že se pohyboval po celé České republice u známých, jejichž jména odmítl prozradit. Policisté také zjistili, že si zrušil svůj trvalý pobyt v Ospělově a požádal o vízum do Kanady, které nedostal, a do USA, jež nakonec obdržel.

Detektivové měli podezření, že Dvořák byl zrovna na cestě na letiště, a proto ho zatkli. Na sociálních sítích totiž propagátor léčebného konopí vysvětloval, že v USA a v Kanadě hodlá požádat o politický azyl.

Tiskové oddělení americké ambasády v Praze na dotaz redakce sdělilo, že konkrétní případy žadatelů o víza do USA nemůže jakkoli komentovat.

Dvořák nyní podal už dvacátou ústavní stížnost

Pár hodin před svým zatčením Dvořák kontaktoval MF DNES. „Dobrý den. Udělejte si, prosím, čas a v klidu si přečtěte mou dvacátou ústavní stížnost. Důkazy justiční korupce a kartelu s exekutivou jistě umí posoudit každý,“ napsal Dvořák redaktorovi.

Ve stížnosti prohlašuje, že česká justice systematicky porušuje jeho ústavní práva a Listinu základních práv a svobod.

„Nikdy jsem neměl vůli či záměr šířit ve společnosti toxikomanii nebo snad pěstovat konopí na výrobu takzvané marihuany, jak bez důkazu naznačují orgány činné v trestním řízení. Musím zcela zásadně namítnout, že tato podstatná skutečnost a samotná skutková podstata trestného činu nebyla nikdy orgány činnými v trestním řízení zkoumána ani prokazována,“ uvádí.

„Konopí jsem pěstoval pouze za účelem získání léků a je zcela nepochybné, že ho využívali pouze lidé, kteří byli nemocní. To je ve spisu doloženo řadou svědectví, čestných prohlášení a filmovým dokumentem Konopné pašije,“ napsal dále Dvořák v ústavní stížnosti.

Muž, který je kvůli nedovolenému pěstování konopí nyní v podmínce, má na své straně část veřejnosti i některé osobnosti. Zastal se ho například známý olomoucký gynekolog Aleš Skřivánek nebo fotograf Jindřich Štreit a rovněž jeho sestra, poslankyně a místopředsedkyně hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího Zuzana Majerová Zahradníková, která v minulosti ještě coby poslankyně ODS navrhovala legalizaci pěstování konopí pro léčebné účely.

„To platí samozřejmě stále. S Dušanem jsem však v kontaktu v poslední době nebyla, ale věděla jsem, co mu hrozí. Je to můj bratr. Souhlasím s tím, co prosazuje, ale nemohu souhlasit se způsobem, jaký si volí,“ odtušila poslankyně.

Dvořák je v současnosti stíhaný také za výhrůžky prostějovské soudkyni, která rozhodovala v jeho případech. Za zasahování do nezávislosti soudu a vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci mu hrozí rovněž až deset let vězení.