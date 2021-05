Milovníky kol v Olomouckém kraji letos svedou ze silnic nové cyklostezky

„Mezi Šumperkem a Bratrušovem jsou často nehody, takže je žádoucí dostat bikery ze silnice,“ sdělila šumperská mluvčí Soňa Singerová.



Mohelnice letos dobuduje cyklostezku, která propojí Mohelnici s Mírovem. Nyní chybí zhruba tři a půl kilometru, které ještě vedou po silnici. „Je to pohodová vyjížďka nádhernou přírodou, takže bylo namístě dostat cyklotrasu úplně mimo silnici,“ uvedl starosta Mohelnice Pavel Kuba.

V Zábřehu vznikne v tomto roce cyklopás pro pěší a cyklisty v Leštinské ulici, který naváže na cyklostezku do Leštiny. Odtamtud pokračuje řada oblíbených cyklotras.

Na Přerovsku by ještě letos mohla vzniknout provizorní objížďka uzavřeného úseku na oblíbené cyklostezce Bečva. Jízdu mezi Oldřichovem a Grymovem od srpna 2019 zakazují značky a přes cestu je závora. Důvodem jsou vymleté břehy meandrující Bečvy.



„Řeka se posouvá, a je proto potřeba hledat náhradní řešení. Jako krajští cyklokoordinátoři jsme iniciovali, že by kraj měl vypracovat vyhledávací studii, protože cyklostezka se musí přeložit na opačný břeh,“ řekl jeden z cyklokoordinátorů kraje Stanislav Losert.

„Provizorně by se dala vybudovat panelová cesta. Vydrží několik let a za tu dobu se musí vytvořit projektová dokumentace a zajistit peníze,“ dodal.

Provoz cyklotras komplikuje stavba obchvatu

Olomoucký kraj počítá, že na přeložení cyklostezky by pomohl sehnat peníze od státu i z evropských fondů a přispěl by i ze svého rozpočtu. Nabízí zaplatit také stavbu dočasné objížďky.



„Odhadem by to mohlo být jen v řádu desítek tisíc korun. Doufám, že se to podaří ještě v letošní sezoně,“ sdělil náměstek hejtmana Jan Šafařík.

Na Prostějovsku se stovky cyklistů každý den vydávají ze Smržic a okolních obcí do Prostějova. Lidé tam jezdí do práce, mládež do školy a opačným směrem na výlety kolem Velkého Kosíře. Frekventovaná cyklostezka je však kvůli stavbě obchvatu už řadu měsíců zavřená.

To by se mělo už brzy změnit. „Most přes cyklostezku na trase z Prostějova do Smržic bude hotový do konce května. Pak bude následovat dílčí kolaudace. Po uplynutí zákonných lhůt bude možné cyklostezku znovu zprovoznit,“ potvrdil investiční náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Znovuotevření trasy odhaduje na začátek června. „Nový most bude mít z důvodu bezpečnosti LED osvětlení v zábradlí,“ dodal.



Kvůli budování mostu je už téměř rok úplně uzavřená i hojně využívaná cyklostezka z Prostějova do Kostelce na Hané. Její zprovoznění je naplánované na začátek prázdnin.

Lidé chtějí na cyklostezkách nájezdy

Přímo v Prostějově pak radnice připravuje stavbu cyklostezky v ulici pod Kosířem, která spojuje trasu do Smržic s centrem města. Projekt za téměř tři miliony korun zahrnuje cyklostezku ve východní části ulice Pod Kosířem od Wolfovy po Sportovní ulici a pokračování v délce přes třicet metrů ke sjezdu na soukromý pozemek.



Budování cyklostezek má ovšem v Prostějově i své kritiky. Cyklisté namítají, že na sebe jednotlivé úseky nenavazují nebo si stěžují na nedomyšlené nájezdy.

„Uděláte, prosím, ke každému úseku cyklostezky i nájezdy, aby se na ně dalo plynule najíždět? Poslední dobou je stále těžší najít cestu skrz město,“ stěžoval si na sociálních sítích například František Vaculík.

Radnice vysvětluje, že budování cyklostezek není jednoduché. „Někdy se setkáváme s problémy v majetkoprávních vztazích, které vyžadují čas pro svá řešení,“ popsal náměstek primátora.