Bouřka zničila úrodu chmele těsně před sklizní. V Kokorách je škoda 20 milionů

Škody se odhadují na zhruba 20 milionů korun, řekl Lichnovský. Pohroma přišla týden před zahájením sklizně, kdy jsou porosty nejtěžší. Následky bouřky odstraňují hasiči stále i v nedalekých Čelechovicích.

„Zrovna u toho sedíme. V Nelešovicích nám spadly dva hektary a v Kokorách to je 14 hektarů. Při bouřce tady spadlo 45 milimetrů srážek během půl hodiny a do toho byl silný vítr. Tou tíhou vody a větrem, který se do narostlých porostů opřel, to lehlo. Spadly nám nové chmelnice, ten vítr byl tak silný, že spadlo i to, co by nikdy nespadlo. Pětačtyřicet milimetrů je moc, je to 4,5 kýble na každý metr čtvereční. Když vylijete takové množství kýblů po celé ploše stovek hektarů, je to nepředstavitelné množství,“ uvedl Lichnovský.



Podle něj jde o jednu z největších pohrom, které družstvo za poslední roky postihlo. Událost, kdy by spadlo tolik hektarů najednou, nepamatuje. V minulosti se družstvo potýkalo s pohromou kvůli kroupám, které těsně před sklizní otloukly šišky. Chtěli jsme příští týden začít sklízet, přišlo to tak těsně před sklizní, kdy jsou porosty nejtěžší. Počasí se bohužel nedá poručit,“ doplnil předseda.

Réva nedozraje, musí se vyvézt

Škody budou v sobotu na chmelnicích mapovat zástupci pojišťovny, v úterý by měli nastoupit najatí pracovníci, kteří budou muset nejprve ostříhat dráty, poté se budou postupně likvidovat sloupy a ostříhávat révy, které se musejí vyvézt. „Leží v blátě, jsou zničené, některé ještě nejsou dozrálé a už ani nedozrají,“ doplnil předseda.

ZD Kokory je se svými 194 hektary chmelnic největším producentem chmele v regionu. V Olomouckém kraji je celkem asi 600 hektarů chmelnic.

Bahno z polí zaplavilo ulice i domy

Následky silných lokálních bouřek odstraňují stále také hasiči. Nejhorší situace je v Čelechovicích, které leží mezi Kokorami a Nelešovicemi. Obec tam zaplavilo bahno z polí.

„Až do večera budeme odstraňovat následky lokální průtrže mračen. Z okolních mnohadesítekhektarových polí to spláchlo bahno. Máme nasazenu těžkou mobilní požární techniku, pracují profesionální i dobrovolní hasiči a dobrovolníci,“ řekl v sobotu mluvčí hasičů Radek Buryánek. Bahno zaplavilo nejen ulice, ale dostalo se i do zahrad a sklepů. „Máme tady vytopené sklepy, vytopené byly také dva domy,“ doplnil mluvčí hasičů.

Páteční přívalové srážky v Olomouckém kraji zaměstnaly hasiče hlavně v okresech Olomouc, Přerov a Šumperk. Evidovali zhruba pět desítek událostí, šlo hlavně o odstranění spadlých stromů a čerpání sklepů.