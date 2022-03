Premiér navštívil parašutisty, ujistil o navýšení rozpočtu na obranu

„Jsem rád, že k podobnému závazku se hlásí i země, které to odmítaly. Je nesmírně důležité, abychom dávali dostatek peněz na obranu a byli schopni se účinně bránit,“ řekl premiér Petr Fiala.

„Nežijeme v bezpečném světě a můžeme garantovat bezpečí našim občanům jenom tehdy, když budeme dostatečně silní a připraveni tu sílu použít,“ podotkl.

Fiala připustil, že v Prostějově není náhodou. „Chtěl jsem vidět připravenost lidí, kteří se podílejí na různých typech vojenských misí a přišel jsem taky naše vojáky povzbudit,“ řekl. Bližší informace k otázce nasazení vojáků však neuvedl.

Příslušníci 102. průzkumného praporu mu předvedli moderní bojové vozidlo pěchoty nebo bezpilotní systém Vážka využívaný k průzkumu.

Podle premiéra bude Česká republika navyšovat prostředky na obranu. „Je potřeba, abychom vybavili naše vojáky dostatečně kvalitním materiálem, který je technologicky na výši a odpovídá potřebám naší armády a uděláme vše pro to, aby na to bylo dost peněz,“ ujistil Fiala.

Upozornil, že Česká republika od samého začátku války na Ukrajině dělá to, co nebylo obvyklé u jiných zemí, a sice, že vedle humanitární pomoci poskytuje i pomoc vojenskou.

„Ukrajinci bojují o svoji zemi a potřebují, aby měli kromě humanitární pomoci zbraně, munici a vše co jim umožňuje čelit ruské přesile. Jsem rád, že jim můžeme tento materiál poskytnout rychleji než jiné země,“ řekl.

Poděkoval všem, kdo poskytují humanitární pomoc a ujistil, že Ukrajinci u nás mají a budou mít důstojné podmínky k životu. „Prchajícím lidem z Ukrajiny musíme umožnit vést normální život,“ podotkl.

Šéf generálního štábu Aleš Opata potvrdil, že česká armáda je připravena posílit východní křídlo NATO. „Armáda ČR má připraveny síly na úrovni našich závazků. Tyto síly jsou vycvičeny a pokud bude potřeba, armáda splní své úkoly,“ sdělil.

V Prostějově sídlí armádní speciální a průzkumné síly. Tradičně zde má kasárna 601. skupina speciálních sil, ale také 102. průzkumný prapor Prostějov, který má k dispozici moderní pozorovací prostředky včetně automatizovaných bezosádkových pozemních průzkumných prostředků UGV-Pz.

Průzkumný prapor patří pod opavský 53. pluk průzkumu a elektronického boje, stejně jako relativně nedávno vzniklý prapor bezpilotních systémů, který také sídlí v Prostějově.

Východní křídlo NATO by na Slovensku mohlo posílit 400 českých vojáků z mechanizovaných jednotek, logistického zabezpečení, Vojenské policie nebo velení a spojení. Do společné tzv. battlegroupy by měly být zapojeny také Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko.

Vládu s tím seznámila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). O podobě mise bude Česko jednat s dalšími zeměmi, poté ji musí ještě schválit vláda a Parlament.