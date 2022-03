Na podporu Ukrajiny se v Olomouci chystá hned několik koncertů, první dnes

Koncert pro Ukrajinu Benefiční akce nazvaná Koncert pro Ukrajinu začíná v 17 hodin a má za cíl vybrat co nejvíce financí pro lidi postižené válečným konfliktem. PROGRAM:

17:00 – 17:15 zahájení

17:15 – 17:45 kapela DVA

17:45 – 17:50 Člověk v tísni na téma jak smysluplně pomáhat a nebýt při tom komplikátorem

17:50 – 17:55 hromadné odesílání DMS vol.1

17:55 – 18:00 slam poetry ANATOL SVAHILEC

18:00 – 18:30 kapela MUCHA

18:30 – 18:45 mluvené slovo ELENA GORBUNOVA

18:45 – 18:50 hromadné odesílání DMS vol.2

18:50 – 18:55 nasvícení radnice do ukrajinských barev

18:55 – 19:25 kapela ŠAFA

19:25 – 19:30 mluvené slovo JIŘÍ BENEŠ

19:30 – 19:35 hromadné odesílání DMS vol.3

19:35 – 19:40 slam poetry JIŘÍ ŽÁK

19:40 – 19:45 tanec PLACED

19:45 – 20:15 kapela DIRTY OLD DOGS