Válka odložila švadleně důchod. Ukrajinská vlajka naštěstí není složitá

Šitím vlajek se Věra Mikulková živí od roku 1992. Symboly Ukrajiny z její dílny vlají na stožárech okolních obcí, firem či na domech, vlajku ušili také pro Univerzitu Palackého v Olomouci.

Role modrých a žlutých látek teď zaplnily první patro domu manželů. Ušít jednu zvládnou za hodinu. “Výhodou je, že ukrajinská vlajka není tak složitá,“ uvedli.

„Chtěli jsme s šitím vlajek už skončit. Když vypukl konflikt, zájemce jsme zpočátku dokonce odmítali s tím, že už nešijeme. Ale těch lidí a toho volání bylo tolik, tak jsme si řekli: Ještě toto a pak opravdu končíme,“ konstatovala dvaasedmdesátiletá Věra Mikulková.

„Když jsme viděli, jak pořád volají, bylo nám to hloupé,“ doplnil její manžel Josef Mikulka s tím, že speciálních látek pro výrobu vlajek mají zatím dostatek, zásobili se rolemi od dodavatele v České Třebové.

Lidé mají zájem nejčastěji o vlajky o rozměrech 100 krát 150 centimetrů, firmy a větší instituce žádají hlavně vlajky na stožáry o rozměrech 140 krát 210 centimetrů.

„Ukrajinskou vlajku chce teď každý, ať jsou to soukromníci, jednotlivci, školy. Byl tady nedávno pán ze stavební firmy, kde má kolegy Ukrajince. Chtěl jim udělat radost a vlajku chtěl vzít do práce,“ uvedl Josef Mikulka.

V Samotiškách si nechala ušít ukrajinskou vlajku například obec Hlušovice, putuje odsud například i do Velké Bystřice. O vlajky je v současnosti velký zájem.

Vlajky Evropské unie

Manželé se shodují na tom, že od roku 1992, kdy se šitím vlajek zabývají, jde o třetí největší poptávku po určité vlajce.

„Na prvním místě to byl zájem o vlajky Evropské unie, to tehdy potřeboval každý. Na druhém místě to byla poptávka po smutečních vlajkách, když zemřel Václav Havel, to už mi tehdy došla i látka. Nyní to je třetí největší vlna, co jsme zažili,“ řekla Věra Mikulková.

Manželé mají za sebou šití vlajek pro různé státy, obce či spolky, vyšívají také erby a znaky. Ukrajinskou vlajku řadí k těm jednoduchým.

„Naštěstí ukrajinská vlajka není tak složitá, jsou to jen dvě barvy. Hodně pracná naopak byla vlajka mexická, na které sedí orel na kaktusu, náročná byla i vlajka Peru, pracné jsou i vlajky pro země bývalé Jugoslávie,“ doplnil Josef Mikulka.

Vlajky z jejich dílny prý odolají jakémukoli počasí, jejich životnost záleží hlavně na tom, v jak větrné oblasti se nacházejí.

„Pokud tedy vichřice nevezme vlajku i se stožárem,“ podotkla žena, která se k šití vlajek dostala náhodou. Původně pánská krejčová pracovala dlouho na poště, ale kvůli chronickým zánětům hlasivek skončila v družstvu invalidů. Pak začala s netradičním přivýdělkem – šitím vlajek a praporů.