Z hokejové extraligy sestoupili po dorostu i olomoučtí junioři, Přerov zůstává

Na ledě Hradce vedla Mora dlouho 0:1, jenže 41 sekund před závěrečnou sirénou srovnal z přesilovky domácí Pavelka a šlo se do prodloužení. Vzhledem k debaklu Přerova v Českých Budějovicích (0:9) by Olomouci stačily dva body, nakonec ale padla v nájezdech a s nejvyšší soutěží se proto loučí.

Stejný osud přitom potkal i olomoucké dorostence, kteří byli nejhorší z dvacetičlenné extraligy a už na začátku března taktéž sestoupili do nižší soutěže.

„Teď vám k tomu nic neřeknu, ještě je brzo, musíme si to sami nějak zanalyzovat. Samozřejmě problém to je, ale na druhou stranu, je to sport, tohle se stává. Sezona byla divoká, nicméně jak říkám, je brzo cokoliv komentovat. Ještě nám ani neskončily sezony, naše devátá třída hraje o postup do extraligy,“ řekl MF DNES sportovní manažer HC Olomouc Josef Podlaha.

Část olomouckých fanoušků úpadek mládeže pozoruje nelibě. „No, tak s olomouckým hokejem to nevypadá nejlíp. Dorostenci spadli, junioři taky. To na doplňování kádru z mládeže moc nevypadá,“ napsal na Facebook jeden z nich.

Před několika týdny se ve veřejném prostoru spekulovalo o rozšíření dorostenecké extraligy pro příští ročník, což by znamenalo udržení Olomouce mezi elitou, stejně jako tomu bylo před rokem v případě juniorů.

„Loňského roku se extraliga juniorů rozšiřovala z důvodu systému, ne z důvodu záchrany Olomouce. Letos se v žádném případě extraliga dorostu rozšiřovat nebude,“ napsal ovšem 11. března na sociální síti X prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik.

Přerov v nejvyšších soutěžích zůstává

Naopak Přerov bude v extralize juniorů i dorostu působit dál. Zatímco Olomouc loni díky rozšíření extraligy juniorů nespadla, Přerovští se do ní po změně dostali.

Letošní boj o příslušnost v nejvyšší soutěži zvládli i díky lepší vzájemné bilanci s Olomoucí a vyhranému čtvrtečnímu derby v přerovské MEO Aréně (3:0). Po konci měli totiž Zubři stejně bodů jako Olomouc, a to 41.

Klub byl přitom loni paradoxně proti rozšíření juniorské extraligy. „Nehlasoval jsem za Přerov. Musíme postavit český hokej na první místo, jinak se daleko nedostaneme. Rozšíření jednoznačně sníží konkurenci,“ prohlásil sportovní manažer mládeže HC Zubr Přerov Vladimír Kočara před rokem v rozhovoru pro MF DNES.

Jak to vidí nyní? „Pořád si stojím za tím, že by extraliga juniorů měla mít dvanáct týmů. My jsme každopádně rádi, že jsme extraligu juniorů zachránili sportovní cestou a bude v Přerově dál. Hráli jsme soutěž s osmnácti odchovanci, kteří jsou u nás od přípravky, o to víc to těší,“ řekl Kočara.

S filozofií postavenou na vlastních hráčích chce Přerov pokračovat i do další extraligové sezony.

„Možná se to bude tříštit s tím, co jsem řekl, ale pro Přerov je plus, že můžeme hrát extraligu i příští roku. Je to odměna pro klub i pro kluky,“ míní Kočara, jenž okomentoval i poslední prohru 0:9 v Českých Budějovicích.

„Kluci chtěli vyhrát, nechtěli se spoléhat na výsledek ze zápasu Olomouce s Hradcem Králové, ale napadaly nám nějaké branky a pak už to od nás byla ryzí frustrace. Nezbyly fyzické ani morální síly. Soupeř byl lepší, ale chci dát klukům kredit za to, že v play out předtím vyhráli po skvělých výkonech čtyři zápasy z pěti,“ podotkl sportovní manažer mládeže Přerova.