Nejtěžší rozhodnutí v kariéře. Synek kvůli zdraví nepoletí do Tokia

Synka nahradí 23letý Fleissner Místo Synka se na olympijských hrách představí třiadvacetiletý Jan Fleissner, který v této sezoně startoval na párové čtyřce a byl oficiálním českým náhradníkem. "Oficiálně to ještě nevím, ale Ondra Synek i jeho trenér Milan Doleček už mi to říkali," uvedl Fleissner. "Budu pokračovat v tréninkovém plánu, který měl Ondra, a uvidíme," dodal Fleissner, jenž dnes poprvé usedl i do Synkova skifu. Lodě totiž již museli představitelé Českého veslařského svazu do Japonska odeslat. „Osobně bych byl radši, kdybychom mohli uspořádat rozstřel o Ondrovo místo, ale to z časových důvodů nejde. Jméno náhradníka musíme nahlásit do úterý a jen Honza má splněné všechny potřebné formality,“ řekl reprezentační trenér Jakub Makovička ČTK. Na olympiádě se dále z českých veslařů představí tři dvojskify. Lenka Antošová s Kristýnou Fleissnerovou, Jan Cincibuch s Jakubem Podrazilem a Miroslav Vraštil s Jiřím Šimánkem, kteří závodí v kategorii lehkých vah. (ČTK)