Komplikace před olympiádou. Synek trpí syndromem snižujícím výkonnost

„V Lucernu to bylo jak na horské dráze. Ten výkon tam nebyl a nevěděl jsem čím to je. To se mi stalo poprvé v životě,“ svěřil se Synek.

Problémy hledal na různých místech, dokonce i v nastavení lodi.

Nakonec se ale obrátil na vedoucího lékaře Centra sportovní medicíny v Praze Jiřího Dostála.

„Zaměřili jsme se na všechna známá a ovlivnitelná onemocnění a patologie, které by mohly stav vyvolat, nicméně všechna tato vyšetření byla negativní. Jediným objektivním nálezem je výrazné snížení aerobního výkonu a snížení maximální kapacity oběhového systému, což je kritické pro výkon ve veslování,“ vysvětlil Dostál, podle kterého jde nejspíše o tzv. syndrom nejasného snížení výkonu.

„Projevy tohoto syndromu jsou zrádné. Dají se přirovnat k vybíjející se baterii. Dlouho je mírný pokles výkonu maskovaný či neznatelný, ale po překročení určité hranice dochází k rychlému snížení výkonu, který se pak projeví ve výsledcích závodů,“ dodal.

U vrcholových sportovců to přitom podle Dostála není nic neobvyklého: „Většina z elitních závodníků si podobnou krizí někdy projde. U Ondry jistě nejde o přetrénování nebo jinou podobnou chybu. Na základě zevrubné analýzy tréninkového plánu se dá toto téměř s jistotou vyloučit.“

„Ti co mě znají, vědí, že to není tak, že jsem přestal trénovat. Je tam jiný problém,“ řekl brzy pětinásobný olympionik.



A co dál?

Na základě doporučení Dostála má teď Synek 14denní klidový režim. Upustil od sportu, věnuje se koníčkům a načerpává energii. Do tréninkového módu se vrátí v pondělí, kdy mu začíná soustředění v italském Livignu. „Doufám, že se to nějak nakopne,“ přeje si Synek s blížící se olympiádou.

„Udělám všechno proto, abych tam jel a hezky reprezentoval naši republiku. To je pro mě hlavní motor,“ svěřil se osmatřicetiletý reprezentant.

„Jak známe Ondrovy reakce i jeho tréninkovou a závodní historii, tak má jistě předpoklady k tomu, aby se během několika týdnů dostal zpět na potřebnou úroveň,“ konstatoval Dostál.

Důvěru v pětinásobného mistra světa má i předseda Českého veslařského svazu Ondřej Šebek: „Věřím, že je dostatek času k tomu, aby se dostal do formy právě na vrchol letošní sezony a popral se o účast ve finále olympijského závodu. A i kdyby tomu tak nebylo, Ondrovo postavení v našem sportu je naprosto výjimečné a podpora celé veslařské komunity je obrovská.“