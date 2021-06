Zápasník Omarov: Když řeknu, že jsem muslim, lidi zpozorní. Víra a rodina mě drží

A konečně, taky ho zocelilo šest neúspěšných pokusů, kdy mu olympijské hry unikly o jedinou výhru. Teď už se však chomutovský zápasník může honosit titulem olympionik: „Splnil se mi sen.“



Poletí do Tokia! On, rodilý Dagestánec, který žije v Česku už od svých čtyř let, kdy se vydal na výlet s maminkou a už tu zůstal.