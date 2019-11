Stadion pro olympijské hry v Tokiu už je hotový

„Jsme rádi, že výstavba stadionu, hlavního symbolu her, už byla dokončena. Je to důkaz toho, že se olympijské hry blíží,“ uvedl šéf výkonného výboru her Toširo Muto. „Už se těšíme, až uvidíme sportovce z celého světa vcházet na stadion při slavnostním zahájení, a na tento ikonický symbol her se budou upínat zraky celého světa,“ dodal.

Stadion za 1,25 miliardy dolarů vyrostl na místě arény, která hostila hry v japonské metropoli v roce 1964. Výstavba začala o 14 měsíců později, než bylo v plánu.

Hlavní stadion pro olympijské hry v Tokiu je hotový.

Původně se mělo stavět podle futuristického návrhu světoznámé architektky Zahy Hadidové, který počítal s náklady ještě o tři čtvrtě miliardy dolarů vyššími. Z finančních důvodů nakonec padla volba na projekt japonského architekta Kenga Kumy, který propojuje tradiční japonský styl s moderními prvky.

Stadion bude kromě slavnostních ceremoniálů při hrách hostit atletické soutěže a fotbalové zápasy.