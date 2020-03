Japonci si letí do Atén pro olympijský oheň, ale pochybnosti sílí

Dalších 8 fotografií v galerii Letadlo v barvách olympijských her v Tokiu odstartovalo z Japonska a zamířilo do Atén, kde má vyzvednout olympijský oheň. | foto: AP

dnes 8:59

Za jiných okolností by to byl další ze série momentů, které mají podnítit zájem o chystaný sportovní svátek. Jenže letadlo v barvách olympijských her v Tokiu, které má ve čtvrtek v Aténách vyzvednout olympijský oheň, odstartovalo z Japonska bez oficiální delegace. Kvůli pandemii koronaviru se pořadatelé rozhodli neposílat do Řecka žádné vysoké funkcionáře a politiky.

Místo předsedy organizačního výboru Jošira Moriho převezme pochodeň s olympijským ohněm japonský velvyslanec v Řecku. Ceremoniál v Aténách se odehraje bez diváků. Do Japonska pak pochodeň doprovodí delegace z organizačního výboru, která do země přicestovala už minulý týden na slavnostní zapálení ohně. Start štafety s olympijskou pochodní bude bez diváků Na japonské území se pochodeň dostane v pátek. Kvůli obavám z šíření koronaviru organizátoři zrušili uvítací ceremoniál s dětmi a také další akce.

Oficiálnímu zahájení štafety v Japonsku bude předcházet takzvaná cesta ohně zotavení, která navštíví místa nejvíce postižená ničivým zemětřesením a vlnou cunami v roce 2011. Většina Japonců je pro odložení OH v Tokiu Navzdory pandemii koronaviru, který prakticky zastavil veškeré sportovní dění ve světě, pořadatelé i Mezinárodní olympijský výbor stále trvají na tom, že se hry uskuteční podle plánu od 24. července. Místopředseda vlády a ministr financí Taró Aso teď ale v parlamentu prohlásil, že ani pokud by se Japonsku podařilo boj s koronavirem zvládnout, nemělo by smysl pořádat olympijské hry, jestliže by ostatní země nemohly vyslat své sportovce. „Jak už řekl premiér, je žádoucí, aby se olympiáda konala v prostředí, v němž se budou všichni cítit bezpečně a spokojeně. O tom ale Japonsko samo rozhodnout nemůže,“ uvedl.

VIDEO: Slavnostní zapálení olympijské pochodně v řecké Olympii Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu