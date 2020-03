Start štafety s olympijskou pochodní bude bez diváků, trasa by měla zůstat

Pořadatelé přijmou i řadu dalších opatření. Všem vybraným běžcům s pochodní se bude měřit teplota, a pokud bude zvýšená, bude je muset zastoupit náhradník.

Lidé by se neměli scházet podél ulic, kterými štafeta povede. Ta má cestou na tokijský Olympijský stadion, kam by měla dorazit 24. července, zavítat do všech 47 prefektur.

Olympijský oheň pro letní hry v Tokiu byl zapálen v řecké Olympii 12. března. Ani na tento tradiční ceremoniál nesměli diváci. Řecká část štafety byla hned následující den předčasně ukončena, protože při zastávce ve Spartě přilákala nečekaně vysoký počet lidí. Národní olympijský výbor přitom vyzýval, aby se kvůli pandemii koronaviru lidé na trase štafety nesrocovali.

Organizátoři olympiády v Tokiu převezmou oheň podle plánu 19. března na stadionu v Aténách. I tento akt se uskuteční bez diváků. Oficiálnímu zahájení štafety v Japonsku bude předcházet takzvaná cesta ohně zotavení, která navštíví místa nejvíce postižená ničivým zemětřesením a vlnou cunami v roce 2011. Kvůli obavám z šíření koronaviru organizátoři zrušili uvítací ceremoniál s dětmi a také další akce.

