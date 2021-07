Na líbánky do Tokia. A příjmení si soupeřka Vondroušové změní až po kariéře

Jen týden před začátkem olympijských her vstoupila Elina Svitolinová do manželského svazku, vzala si kolegu z branže Gaëla Monfilse. A ukrajinská tenistka jako vdaná paní v Tokiu válí, postoupila do semifinále, kde se ve čtvrtek střetne s Markétou Vondroušovou. Kromě skvělých výkonů způsobila v Japonsku rozruch také tím, jaké příjmení po svatbě vlastně používá.