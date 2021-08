Jak tělo ovlivňuje mysl. Mentální kouč o dříči Kosteleckém i mlze v hlavě

„V mysli je tak o deset let mladší, a co se týče tréninku, je to inovátor,“ upozorňuje Šefčík, sedmačtyřicetiletý rodák z Hořic žijící dlouhodobě na Slovensku.

Spolupracoval s tenisty Tomášem Berdychem, Barborou Strýcovou či Dominikou Cibulkovou. Nebo s fotbalisty Tomášem Sivokem a Zdeňkem Grygerou. Nyní patří k jeho klientům tenisová hvězdička Karolína Muchová, kanoista Martin Fuksa či bojovník MMA Attila Végh.



Mentálnímu koučinku se věnujete už dvacet let, bojujete dnes u sportovců s jinými neduhy než kdysi?

Jistě, mediální a sociální tlak na sportovce je úplně někde jinde. Máme tu fenomén sociálních sítí a sdílení, každý o každém ví všechno. Sportovec je sociálními sítěmi ovlivněný a snáze u něj propukne trauma. Když sedmnáctileté tenistce nevyjde nějaký turnaj, okolí jí to dá pocítit daleko víc než před deseti lety. Zhruba čtyřicet procent teenagerek je na antidepresivech.