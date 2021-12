RETRO: Ne olympiádě! Kvůli strachu o přírodu i finance zaskakoval Innsbruck

ZAHÁJENO. Slavnostní ceremoniál k příležitosti zahájení olympijských her v Innsbrucku 1976. | foto: Profimedia.cz

Pokud by se všechno odehrálo podle plánu, u zimních olympijských her v roce 1976 by byl jako pořadatelské město uvedený Denver. Jenže z tehdejšího plánu nic nevyšlo. Strach z vysokých finančních výdajů i ekologických dopadů vyvolal v Američanech odpor a v referendu hrám řekli jasné ne. Narychlo tak musel zaskočit Innsbruck. Připomeňte si tento sportovní svátek v unikátním retroseriálu iDNES Premium.