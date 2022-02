Moravec: Davidové chyběla k medaili top forma, u kluků je třeba trpělivost

Čtvrté místo samozřejmě není populární. Na olympiádě se mi to nestalo, zažil jsem to v uvozovkách jen na mistrovství světa. Není to příjemné.

Markéta vždycky zklamání brávala sportovně, ale teď po závodě mi jí bylo líto, bylo vidět, že je strašně zklamaná. A jestli to pro ni nedej bože byl poslední olympijský závod… Ale bohužel, takový je biatlon. Na kdyby se v žádném sportu nikdo neptá, v biatlonu už vůbec ne.

Markétě chybělo trošičku, medaile braly jen ty nejlepší. Pokud se na to kouknete detailně, tak v masáku holky jely o trošku líp než ona. Markétě chyběla rychlost, možná i trošku štěstí, na poslední stojce byly všechny vyrovnané. Ale řekl bych, že nebyla v úplné top formě, což jí pak chybělo.