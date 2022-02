Krčmář hodnotí: Desítka tu byla hratelná, medaile ne. Neplácám se po ramenou

Celý se teď klepete…

Jo, klepu. Jsem celý prokřehlý. Je to tu těžké pro všechny. Ale na trati jste naštěstí relativně zahřátí v zápalu boje. Měl jsem i pocit, že mám dost sil. Mrzí mě poslední střelba vestoje.

Opět jednou ji ovlivnily poryvy, a stala se z ní tudíž tak trochu loterie.

Přišly tři velké poryvy. Odkládal jsem rány, čekal jsem. Ale bohužel se mi nepodařilo se s tím líp poprat. Tři chyby mě odsoudily do třetí desítky.

Jak tedy hodnotíte 21. místo?

Měl jsem závod rozjetý mnohem líp. Práce, kterou jsem odváděl dvanáct kilometrů, přišla vniveč. S tím nejsem spokojený.

A jak hodnotíte celou vaši olympiádu?

Šestnácté místo ve sprintu není špatné. Když si pak člověk řekne, že je šestnáctý na olympiádě, nezní to úplně zle. Ale na druhou stranu, není to ani výsledek, za který bych se plácal po ramenou. Já ho přijmu, řeknu si: Je to něco slušného, co jsem tady předvedl. Ale myslím si, že sto procent by bylo umístění v první desítce. To mi trošku chybí.

Zapadaly vaše zdejší výkony do kontextu celé sezony?

Medaile byla letos hodně vzdálená, to si můžeme říct na rovinu, nebudu si nic nalhávat. Ale určitě byla desítka hratelná. Takovou výkonnost mám, abych dokázal zajet aspoň některé závody do desítky. Ve třech závodech jsem k tomu měl i nakročeno. Sprint, stíhačka, masák. Ale bohužel jsem mé snažení nikdy nedotáhl do konce. To jsou takové kaňky, které mě můžou mrzet.

Dokázal byste zbilancovat tyto hry i z pohledu celého českého biatlonu?

Když to zhodnotím za všechny, Markéta byla dvakrát kousíček od medaile. Na kdyby se nehraje, ale pokud by aspoň jednu měla, byla by to třetí olympiáda v řadě, kdy měl český biatlon medaili, a rázem bychom byli v jiné pozici. Musíme to brát, jak to je. Markéta se rozhodně nemá za co stydět, předvedla tu absolutní maximum, ustála očekávání, pod kterým závodila. Já před ní smekám. A kluci? Máme mladý tým, který takové těžké závody potřebuje, aby jednou mohl uspět v budoucnu.

Natěšení čeští fanoušci by tedy měli být trpěliví?

Nechci se pasovat do role hodnotitele celého biatlonu. To musí udělat Jirka Hamza nebo Ondra Rybář, ti k tomu mají víc co říct. Za sebe, jak to cítím, jako nejstarší člen mužského týmu, si ti mladí kluci opravdu musejí projít všemi těmi zkušenostmi, musí je získat. Doufám, že jednou si vzpomenou, že díky tomu, že jim to tady tolik nevyšlo, uspěli v budoucnu. Já bych současný stav bral jako generační obměnu. Nechci mladý kluky omlouvat, ale nějakým způsobem na to mají právo. Zkušenosti musí někdy získat.

Byly to v Pekingu podmínkami nejtěžší závody, které jste zažil?

Teď jsem trošku v emocích. Takže nechci říkat něco, co by mě mohlo mrzet. Chci si to nechat trošku rozležet. Každopádně bylo těžké se na zdejší závody nachystat. Určitě to tady nebylo jednoduché.

Takže si teď užijete pár dnů doma.

A přivítám vyšší teploty. Když od 27. ledna chodíte každý den ven do minus třinácti nebo patnácti a k večeru pocitově minus pětadvaceti, tak to unavuje. Je to náročné fyzicky i psychicky. Na druhou stranu, máme to tady každý stejné. Nechci, aby to vyznělo, že se vymlouvám, nebo fňukám. Jenom konstatuju, že se těším domů a na moji rodinu. Ale to všichni, co jsme tady.

Kdy vám byla naposledy taková zima?

Asi když jsem se loni na jaře šel otužovat do přehrady v Jablonci.

Ovšem to je trochu jiná zima, že?

To ano. Tady mi ani tak nevadí vlhkost nebo teplota, minus patnáct by se snést dalo. Ale když foukne studený vítr, pocitovka tu klesne až k minus třiceti. A to už je vážně hodně nepříjemné. To dělá zimu zimou.

Jak se dá v takové situaci po závodě zahřát?

Stačí, když se převlečete do tepla. Peří zahřívá, oblečete se do něj, jdete se trochu vyjet, prohřejete tělo. Ten pocit obrovské zimy je nepříjemný v danou chvíli, ale není to něco, co by trvalo do zítřka.