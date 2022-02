Tak blízko to bylo. Nešťastná Davidová: Doufala jsem a bojovala až do konce

Peking (Od našeho zpravodaje) - Do očí se jí draly slzy a Markéta Davidová se ani nesnažila předstírat, že tomu tak není. Čtvrtá žena hromadného závodu byla unavená z dlouhých her, promrzlá z dalšího studeného čínského dne a po hlase tak strašně moc smutná. Už podruhé sahala v Pekingu po medaili a zase ji nemá. „Moc mě to mrzí,“ hlesla.