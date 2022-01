Den poté, co se vrátila na scénu, stála na startu slalomu v Záhřebu a dumala: „Kdybych v půli trati zastavila a odpočinula si, vadilo by to někomu?“

Nezastavila. Dojela druhá za Petrou Vlhovou. O týden později ve Schladmingu už ji porazila.

V Pekingu se nyní může stát nejúspěšnější alpskou lyžařkou v dějinách olympijských her.