Slalomářka Capová se dodatečně dostala na ZOH, skikrosařka Cholenská nepojede

Úterní odlet nestihne ani dodatečně nominovaný skokan Radek Rýdl, neboť měl pozitivní test na koronavirus.

Capová rozšířila tým českých alpských lyžařek na šest. Osmadvacetiletá závodnice bude na svých druhých olympijských hrách startovat ve slalomu. „Byla to pro mě překvapivá a velmi milá zpráva, že jsme takhle na poslední chvíli dostali místo, které mohu využít. Už jsem tomu ani nevěřila a plánovala si program tady v Evropě. Moc se těším. Je to vždy ohromná čest reprezentovat Českou republiku na velkých závodech,“ uvedla v tiskové zprávě svazu Capová, která do Číny odcestuje v pátek 4. února.

Boj o olympijskou účast, ve kterou navzdory zranění dlouho doufala, vzdala osmnáctiletá Cholenská. „Finální rozhodnutí jsme odsouvali, celou dobu jsem byla v hlavě nastavená tak, že pojedu. Na základě vyšetření u pana profesora Pavla Koláře, který start v Pekingu jednoznačně nedoporučil, jsme se poté společně s mým týmem dohodli, že do Číny neodletím,“ řekla.

V pátek 11. února podstoupí v liberecké nemocnici operaci a pak bude rehabilitovat na Dukle i v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře. Přijde tak o zbytek sezony včetně březnového mistrovství světa juniorů, kde měla obhajovat stříbro z minulého roku.

„Samozřejmě je to velké zklamání, ale nechtěli jsme riskovat, že by došlo k nějaké dalšímu zranění nebo trvalému poškození. Udělám všechno pro to, abych se po operaci a následné rekonvalescenci vrátila na lyže ještě silnější. Chci být stoprocentně připravena na další sezonu, ve které mě čeká mistrovství světa juniorů i dospělých. Pořád jsem na začátku své sportovní cesty. Poperu se o to, abych na olympiádě mohla startovat za čtyři roky v Itálii,“ doplnila mladá skikrosařka.

V úterní výpravě skokanů na lyžích bude chybět Rýdl, jenž byl v sobotu pozitivně testován na covid-19. Je bez příznaků. Určitě vynechá závod na středním můstku, jehož kvalifikace je 5. února. Jeho případná účast v závodě na velkém můstku bude záviset na výsledcích dalších testů.