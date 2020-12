Pro tátu i ty, co o mně pochybovali. Jak se Shiffrinová vrátila na trůn

Do druhého kola vjížděla jako poslední a hýčkala si náskok z toho prvního. Co hýčkala, ona ho zvyšovala.



Američanka jela vážně skvěle.

Vlastně podobně jako v předchozích sezonách, kdy jen těžko hledala konkurenci a triumfy sbírala po desítkách. Chvíli sice s vedoucí Federikou Brignoneovou prohrávala, ale druhá půlka trati jí vyšla neskutečně.

„Dneska jsem totiž na svahu nebyla sama. Spoustu síly jsem si vzala od ostatních lidí,“ vysvětlovala Mikaela Shiffrinová po závodě.

V závěrečných pasážích na svou italskou soupeřku získala celou vteřinu a když projela cílem, svítilo u jejího jména zeleně 82 setin.

S takovým náskokem se vrátila na vrchol lyžařského světa.

Žádná velká radost ale u Američanky v cíli nepropukla. Bylo vidět, jak se v ní perou emoce.

„Úžasná práce. Je fajn tě zase vidět zpátky,“ usmála se na ni třetí Tessa Worleyová.

„Děkuji,“ hlesla Američanka.

Když pak moderátor vyhlašoval na slavnostním pódiu tři nejlepší, Worleyová s Brignoneovou mávaly a radovaly se. Ona ne. Na očích si nechala brýle, klekla si, hlavu opírala o lyže a plakala.

Obě lyžařky ji pak utěšovaly, hladily po zádech.

„Je pro mě docela těžké vysvětlit, co teď prožívám,“ snažila se poskládat slova do vět. „Pětadevadesát procent mého já bylo přesvědčeno, že už to nedokážu. Jen těch pár procent věřilo a já… Je šílené být zpátky.“

Tessa Worleyová utěšuje Mikaelu Shiffrinovou po jejím prvním triumfu od smrti otce.

Po pár hodinách přidala na své sociální sítě vzkaz.

„Zdravím všechny úžasné a laskavé lidi, kteří říkali, že už ve mně není ten zápal. Že jsem ho navždy ztratila. Tohle vítězství je pro vás. A hlavně pro všechny, kteří mi pomáhají ten oheň v sobě znovu objevit,“ napsala.

Babička i táta

Má za sebou šílený rok.

Když ho měla sama popsat, chvíli nevěděla, jak to vyjádřit slovy. Nakonec je našla.

„Bylo to jako když lapáte po dechu a nemůžete se nadechnout. Tak nějak jsem se poslední měsíce cítila,“ řekla. „Pochopitelně ne pořád, přichází to ve vlnách. Ale cítíte, jak sice máte dost vzduchu, abyste zůstali naživu, ale ne dost, abyste mohli svobodně dýchat.“

Loni na podzim jí zemřela největší fanynka - babička, která ji odmala sledovala na svazích a pak i v televizi.

A na začátku letošního roku přišla další rána.

Na závodech v Bansku na konci ledna ještě slavila s maminkou Eileen, která je součástí trenérského a podpůrného týmu, bez níž si ani sama Mikaela nedovede představit neustálé cestování z místa na místo.

A také s tatínkem Jeffem.

To on ji na svahy přivedl, učil ji lyžovat, později s ní jezdil po závodech a fotil ji. Otec po závodě odcestoval domů do Colorada, ona se s maminkou přesunula do Itálie na další kolo Světového poháru.

Tam k nim přilétla zpráva, že měl Jeff Shiffrin nehodu, při které si poranil hlavu a jeho stav je velmi vážný.

Zatímco Mikaela byla k neutěšení, její matka jakožto bývalá záchranářka zůstala klidná a přešla do zdravotního režimu.

Vyptávala se, co se s ním děje, kam ho převážejí, jaké jsou další kroky.

Spolu pak narychlo zamířily přes Německo do Spojených států.

„Pořád mám před sebou ten první obrázek z nemocnice. Spousta hadiček, obvaz kolem hlavy. Nemohl se hýbat, nebyl při vědomí, tak jsem si k němu zalezla do postele, objala ho a takhle tam zůstala devět hodin,“ líčila famózní lyžařka.

Zranění ale bylo příliš vážné, po pár dnech o otce přišla a svět se jí zhroutil.

Byly chvíle, kdy celý den nevylezla z postele. Trápila se a nevěděla co se sebou. Právě maminka ji držela nad vodou, o ni se mohla opřít.

Tenhle rok mi otevřel oči

Právě táta Jeff se jí staral o veškeré finanční záležitosti. O účetnictví, daně, o smlouvy se sponzory.

„Říkala jsem mu - někdy v budoucnu na to koukneme a taky se to naučím. Bohužel, už jsem to nestihla,“ popisovala.

Teď se to všechno musela rychle naučit. I proto prý tráví i osm hodin denně u počítače, místo aby trénovala.

„S mámou jsme se v tom ze začátku hrozně topily. Zemřela nám hlava rodiny a my netušily, kolik toho pro nás dělal, když jsme byly na cestách,“ řekla.

V létě měla alespoň prostor doléčit zraněná záda, která ji na konci minulé sezony už zpátky do svahů nepustily.

I ona ale musela improvizovat. Přišla o tradiční kempy na Novém Zélandu a v Argentině. Místo toho musela vzít zavděk domácí posilovnou a americkými sjezdovkami.

Na podzim všem fanouškům vzkázala, že končit nehodlá.

„Tenhle rok mi otevřel oči víc než kterýkoliv rok předtím. Uvědomila jsem si, jak je život křehká věc. Ale zároveň jsem možná znovu získala motivaci. Nechci se loučit jako ta, která kariéru ukončila kvůli rodinné tragédii. Chci se ke sportu vrátit,“ měla jasno.

V Söldenu ještě kvůli zdravotním trablům chyběla.

V přípravě si pošramotila záda a lékaři jí varovali, že by nedostatečnou léčbou mohla ohrozit další pokračování sezony.

A tak čekala.

„Chci si zase stoupnout do startovní brány a bojovat s těmi nejlepšími. Chvíli mi to asi potrvá, ale jsem šťastná, že jsem zpátky v tomhle procesu,“ vykládala už s úsměvem.

Mezi branky se vrátila v listopadu druhým místem ve slalomu v Levi.

Na helmě jí svítily dva nápisy: Buďte milí. Nejprve přemýšlejte. Bavte se. Slogan, který jí a jejímu bratrovi vštípil táta už v dětství. A také další z jeho hlášek „ABFTTB“ tedy „always be faster than the boys“. Buď vždycky rychlejší než kluci.

Kluky sice neporáží, ale své ženské kolegyně už znovu ano.

Triumfem v Courchevelu dorovnala s 67 triumfy na třetím místě v historickém pořadí Marcela Hirschera. Před ní už je jen krajanka Lindsey Vonnová s 82 vítězstvími a legendární Švéd Ingemar Stenmark s 86 zářezy.

Táta má určitě radost.