Zranění v dolní části těla. Nebylo jisté, že Ester nastoupí, říká fyzioterapeut

Michale, co se Ester Ledecké stalo?

Ester všechny fanoušky zdraví, všem moc děkuje za podporu, že vstávali na sjezd i na slalom. Bohužel se v rozjížděcí jízdě pro slalom zranila. Dlouho jsme se rozhodovali, jestli nastoupí, nebo ne. Nakonec nastoupila a předvedla to, co předvedla.

Jak se zranila?

Hned při první jízdě asi ve čtvrté bráně vyjela kvůli bolestem, o kterých ještě nechci úplně mluvit. Musíme k dalším vyšetřením.

Řeknete aspoň, jaké oblasti se zranění týká?

Spodní části těla, víc specifikovat zatím nemůžu a ani nebudu.

Jak k němu došlo? Kousla se jí lyže, trefila bránu?

Byla to souhra několika okolností. Určitě těžkého programu, co tady má, plus nešťastné náhody, co se stala ve slalomu.

Nic víc neřeknete?

Zatím nic víc. Opravdu si na to musíme sednout i s doktory ve vesnici. Kouknout se, co se stalo.

Když odcházela z dopingové kontroly, měla slzy v očích.

Je to velmi bolestivé zranění. Použili jsme analgetika, uvidíme, jaké to bude, až adrenalin opadne.

Můžete vyloučit, že to nejsou zraněná záda, se kterými už delší dobu bojuje?

Ty to nejsou. Je to v dolní části těla. Vím, že byste to chtěli vědět, ale neřeknu vám to. Až Ester bude líp, tak se k tomu vyjádří.

Kdo měl poslední slovo v tom, jestli slalom pojede?

Ester. Nechávali jsme to na ni, já i oba trenéři. Ona se rozhodla až těsně před jízdou.

Slalom tedy už jela pod prášky?

Musela si je vzít už před jízdou, což je určitě ještě obdivuhodnější, že pak jela. Po tréninkové jízdě to totiž vypadalo, že na start nepůjde vůbec.

Co ji čeká teď?

Určitě klid. Potom další vyšetření u lékařů, než na ni začnu pracovat já, aby aspoň let domů byl příjemný. Máme tady české lékaře, kteří se o ni postarají.

Bude stačit to zranění „rozmasírovat“? Nebude potřeba operace?

Rozmasírovat asi ne, ale na 99 procent to půjde vyřešit bez operace.

Ovlivní to její další program?

Těžko říct. Další sjezdový trénink je přesně za týden, takže uvidíme, jaké budou následující dva tři dny, ty budou nejdůležitější. Až pak dokážeme říct, jak na tom je.

Jak vlastně bere čtvrté místo z kombinace na olympijských hrách?

Samozřejmě má radost, byť to ta bolest, kterou teď trpí, snižuje. Je z umístění nadšená, čtvrté místo je úžasné. Konečně sjela výborně sjezd a slalom na ty podmínky, za kterých ho jela, byl taky úžasný.