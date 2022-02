Davidová po štafetě: Připadám si jak medvěd. Mám dvě trička i dvoje rukavice

Českou štafetu převzala Markéta Davidová od Evy Puskarčíkové na 17. místě a po svém druhém úseku ji předávala Jessice Jislové na páté příčce. Češky nakonec skončily osmé.

Měla jste tedy dnes z vašeho běhu dobrý pocit?

Radši bych to tak nenazývala. Je to tu fakt těžké. Ale pro všechny stejné. Myslím si, že by málokdo řekl, že se mu tady běželo bůhvíjak dobře. Je to fakt bolavé.

Způsob, jak jste ujela Chevalierové s Hauserovou, vás však musel potěšit, ne?

Jo, jsem spokojená. Mrzí mě jen ta jedna rána vestoje, kterou jsem musela dobíjet. Vím, kde byla, a byla rozhodně zbytečná. Jinak jsem se snažila fakt jet, co to dá. Jen jsem si malinko rozvrhla síly, abych vydržela, a trochu jsem zvolnila ve druhém kole. Tady už musíte být i opatrní, abyste neskončili někde s nohama nahoře.

Švýcarka Cadurishová dnes zkolabovala na trati během prvního úseku.

Právě. Já to viděla.

Také za cílem mnohé biatlonistky dlouho jen leží na sněhu, naprosto vyčerpané. Což není úplně klasický obrázek.

To dělá ta kombinace nadmořské výšky a mrazu. Máme toho už vážně dost. Jela jsem pátý závod na téhle olympiádě. Sice bylo dnes jen minus třináct, ale pocitovka je mnohem nižší, a to je znát. Vyčerpává to.

Biatlonistky bojují ve štafetovém závodě na zimních olympijských hrách v Pekingu na ZOH 2022. Markéta Davidová v akci. (16. února 2022)

Jakým způsobem jste se se zdejším mrazem naučily bojovat?

Jsem oblepená, kde to jen jde. Mám dvoje rukavice i dvě trička. Připadám si jak medvěd. Nic jiného se nedá dělat.

Vítr sice není v posledních dnech na střelnici až tak strašný, ale právě vyčerpání, v jakém sem biatlonisté přijíždějí, může za až nečekané množství trestných kol?

Jo, to je zase o té výšce a zimě. Ve stíhačce mi zmrzly prsty natolik, že se s tím nedalo střílet. Jakmile takový stav někoho dostihne, je složité na něj reagovat.

S jakou strategií bude zapotřebí jít do sobotního hromadného závodu?Teď jsme se o tom bavily, když jsme šly z úseku se Švédkou Brorssonovou, že dneska to bylo jen 6 kilometrů a jsme úplně vyřízené. Bude to teď o tom hodně odpočívat, hodně spát a zkusit najít v jídelně nějaké kvalitní jídlo, i když to tam není úplně jednoduché. Prostě shromáždit za dva dny nějaké síly a pak už nechat na trati naprosto všechno.

Ale zároveň zase jet i hlavou.

Určitě nemůžete dát úplně naplno první kolo, protože pak vás tu takové úsilí okamžitě doběhne. Troška rozvahy je zapotřebí. Ovšem zároveň se musíte snažit těch ostatních držet.

Dá se po dvou týdnech olympijských bojů těšit i na závěrečný hromadný závod?

Těším se na něj, mám ho ráda, je kontaktní, ale.. musím na něj nejdřív najít nějaké ty síly.