Tref ten terč a budeš zlatá. O kopřivách Davidové a tenounké linii Herrmannové

Tak blízko to bylo. Markéta Davidová, šestá (a málem zlatá) žena vytrvalostního závodu: "Měla jsem ze střelby radost, protože mi šla a dělala jsem při ní to, co mám a umím. Až na tu poslední ránu. Škoda." Na kontě českých biatlonových medailí z 0H zůstávají 4 stříbra a 4 bronzy.