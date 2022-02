Biatlonista Václavík měl pátý negativní test v řadě, může odletět do Pekingu

„Už jsem byl trochu skeptický a cítil bezmoc. Hodnoty u PCR testů totiž klesaly hodně pomalu. Nakonec jsem to stihl za pět minut dvanáct. Je to takové první vítězství,“ řekl Václavík, který měl první pozitivní výsledek na covid-19 na konci ledna po návratu ze Světového poháru v Anterselvě. „Letos tak platí dvojnásob heslo, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se,“ doplnil rodák z Jilemnice.

Účastník olympijských her v Pchjongčchangu a dvou světových šampionátů by měl dorazit do Pekingu v úterý odpoledne tamního času. Na přípravu do sobotního sprintu bude mít s týmem tři tréninkové dny.

„Dokud byl pozitivní, tak nic nedělal. Měl pauzu, aby se z toho dostal co nejdříve. Posledních pět dní už ale trénoval,“ uvedl šéftrenér Ondřej Rybář. „Podobně to měl po Vánocích Karlos (Mikuláš Karlík), který se pak poměrně rychle vrátil do závodního tempa. Doufám, že se Adam rychle aklimatizuje a bude připraven na sprint,“ podotkl Rybář.

Vedle časového posunu si bude muset Václavík v areálu Čang-ťia-kchou zvyknout i na vysokou nadmořskou výšku až 1720 metrů. „Bude to trochu oříšek, ale po prvním negativním testu jsem se přesunul do Jablonce a chodil tam do hypoxické komory. Měl bych být předaklimatizovaný,“ uvedl Václavík.

Mírný deficit cítí jen po fyzické stránce. „Šel jsem už i rychlejší trénink a necítím se špatně, ale asi jsem něco z běžecké formy ztratil. Bude to i trošku o štěstí, jak rychle se vypořádám s časovým posunem. Teď jsem ale rád, že konečně odlétám na olympiádu. Udělám maximum pro dobrý výsledek,“ dodal.