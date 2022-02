4. DEN ZOH: Ledecká bude obhajovat zlato ze snowboardu, závod čeká biatlonisty

Úterní den na olympiádě v Pekingu nabízí atraktivní program i příslib první české medaile.

Ve 2:15 středoevropského času startuje krátký program krasobruslařům včetně českého závodníka Michala Březiny. Ten se účastní už své čtvrté a poslední olympiády. Led si zde vyzkoušel v soutěži družstev, v níž Češi skončili osmí.

Budík na 3:40 by si měli nařídit fanoušci snowboardingu a Ester Ledecké. V paralelním obřím slalomu bude rodačka z Prahy obhajovat zlato z Pchjongčchangu. O medaili se pojede po 8. hodině ranní.

„Zázraky v rukou nemám, ale Ester udělala všechno pro to, aby byla připravená a mohla předvést to nejlepší, co v ní je,“ říká v rozhovoru její snowboardový kouč Justin Reiter.

Favorizovanou Ledeckou doplní ve snowboardovém obřím slalomu nadějná Zuzana Maděrová, čtvrtá z této disciplíny na juniorském mistrovství světa 2020.

Ve 4:00 se představí alpští lyžaři při super-G. Chybět nebude ani Jan Zabystřan. Český sjezdař si v říjnu při pádu z kola nalomil příčný výběžek obratle, na lyže mohl na čas zapomenout, teď je ale natěšený na boj o elitní desítku.

V úterý jdou opět do akce běžkaři, tentokrát je čeká sprint. Od 9 hodin vyrazí na trať ženy i s českým kvartetem Kateřina Janatová, Tereza Beranová, Petra Hynčicová a Zuzana Holíková. Muži startují v 9:45. Dobré umístění vyhlíží Michal Novák, kromě něj se pustí do boje i Jan Pechoušek, Luděk Šeller a nejmladší z nich, dvaadvacetiletý Ondřej Černý.

V 9:30 vyrazí do svého prvního individuálního závodu biatlonisté, čeká a něj vytrvalostní závod na 15 km. Do top desítky bude chtít proniknout Michal Krčmář, v Pchjongčchangu sedmý. Doplní ho mladší parťáci Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík a Milan Žemlička.

České hokejistky mají navzdory pondělní prohře s Dánskem 2:3 jistý postup do čtvrtfinále. „Jsem zklamaný naším výkonem a přístupem k utkání,“ líčil trenér Tomáš Pacina. Napraví nyní Češky dojem? Od 9:40 zabojují o první místo ve skupině B proti silným Japonkám. Pokud si odnesou ze zápasu minimálně dva body, vyhnou se ve čtvrtfinále favorizované Kanadě a Americe.

Olympijská soutěž pokračuje sáňkařkám. Anna Čežíková je po dvou jízdách na 29. místě, vede Němka Natalie Geisenbergová. Třetí a čtvrté jízdy jsou na programu ve 12:50 a 14:35 hodin.