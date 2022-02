Davidová o poslední ráně: Nebylo to o psychice. Jen byla pozdě spuštěná

Proč? Mohlo jít o chybu v pozici?

Nemyslím si. Byla prostě pozdě spuštěná. Nebyla zastavená tak, jak měla být.

Ani čím dál větší zima se na té ráně nemohla podepsat?

I když bylo tepleji než na smíšenku, ke konci závodu už to byla taková hrana. Na poslední položku jsem přijížděla s dost zmrzlými prsty. Ale ani to se podle mě na té ráně neprojevilo. To by se projevilo už o něco dřív.

Blesklo vám před závěrečnou položkou hlavou, že střílíte o zlato?

Ne. Nemyslím si, že by mě kdovíjak ovlivnilo vědomí, že musím dát nulu. O psychice to nebylo. Jen o mé chybě.

Ale nejspíš vám hlásili, jak dobře si stojíte, ne?

To ano, jenže říkala jsem si: Za mnou je ještě na trati spousta závodnic. Přece jen, měla jsem číslo 15.

Vás bývalý trenér Jindřich Šikola říkával, že poslední ránu...

...nedává jen blbec. Jo, to říkal dost často.

Vám se však příliš často nestávalo, že byste minula až dvacátý terč.

Občas taky. Naposledy v Ruhpoldingu, i tam to byla 20. rána (tehdy po ztrátě ze sprintu bojovala ve stíhačce o první desítku a skončila dvanáctá).

I šesté místo na olympiádě má svoji cenu. Přesto, půjde rychle zapomenout na ten nesestřelený zlatý terč?

Nevím. Mrzí mě to. Ale mohlo to dopadnout ještě hůř. Myslím, že jsem podala dobrý výkon. A že všichni chtěli medaili? Já ji chtěla taky. Bohužel to nestačilo.

Přitom vaše střelba byla dlouho naprosto bezproblémová, se spoustou centrových ran.

Jo, měla jsem z ní radost, protože mi dneska šla a dělala jsem při ní všechno to, co mám a co umím. Až na tu poslední ránu. Škoda.

Vítr byl dnes čitelnější - tak, jak jste si přála, že?

Moc nefoukalo, díky tomu to bylo lehčí. Těch jedniček ve střelecké bilanci je spousta, pořadí je dost vyrovnané.

S lyžemi jste, předpokládám, byla mnohem spokojenější než v sobotu?

Rozhodně, už se na nich dal jet skejt a nemusela jsem jet klasikou. Ale já se o lyžích nechci bavit.

Celkově se vám dnes běželo jak?

Žádná sláva. I když líp než ve štafetě, úplně nadšená jsem z toho nebyla.

Přesto máte osmý běžecký čas.

Ale doufám, že se mi konečně jednou povede zase zaběhnout nějak normálně. Musíme hledat, co kde je špatně.

Co to může být?

Nevím.

Nemohla sehrát roli aklimatizace?

Nemyslím si. Ten pes bude zakopaný jinde.